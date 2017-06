La Valedora tramita ya las primeras quejas por el transporte y la convivencia peatonal y ciclista

La Valedora do Pobo ya ha comenzado a gestionar las quejas recogidas el pasado día 6 de junio durante su visita a Marín. La institución ha contabilizado al menos una docena de reclamaciones que surgieron tras el encuentro con los vecinos en la Biblioteca Municipal.

De este modo, la Valedora, Milagros Otero, ya ha iniciado la tramitación ordinaria de estas denuncias, entre las que destacan las que se relacionan con deficiencias con el transporte desde Marín. Además, ya se ha admitido a trámite la primera de las denuncias, que tiene relación sobre la problemática del carril bici y la convivencia entre peatones y ciclistas. Para estudiar la demanda, la Valedora ya ha pedido los informes preceptivos a las administraciones competentes.

Otra de las cuestiones referidas en las quejas vecinales es la ausencia de infraestructuras culturales en la villa marinense. En este sentido, uno de los temas que más protagonismo logró fue el de la necesidad de un auditorio o centro cívico que, además de acoger eventos culturales, otorgue a los marinenses locales de ensayo para diferentes artes y espacios de encuentro para las entidades culturales.

Asimismo, los asistentes al encuentro con Otero también se quejaron de incumplimientos puntuales de la normativa de la Ley de Memoria Histórica por parte del Concello, cuestiones urbanísticas de diferente índole o la inundación de una calle en los días de mucha lluvia.

Museo del mar

Además, los vecinos también solicitaron a la Valedora do Pobo su intervención para crear un museo dedicado al mar que se podría nutrir de materiales que guardan varios exmarineros de la localidad como maquetas, fotografías, aparatos y objetos profesión. Estos objetos podrían servir como testimonio del trabajo marítimo.

Durante su visita a Marín, el pasado martes 6 de junio, la Valedora do Pobo admitió que la villa "no tiene muchas quejas". Milagros Otero se reunió con la alcaldesa, María Ramallo, los portavoces de los grupos de la oposición y los vecinos que quisieron asistir a un encuentro abierto en la biblioteca. Tras admitir que "Marín no es conflictivo" para la institución del Valedor do Pobo, su titular indicó ya en aquel momento las principales quejas que había recogido. Estas correspondían a los ruidos, pero también a las tasas eléctricas y los problemas en sanidad. Dos temáticas que la institución aún no ha procedido a gestionar.

En todo caso Milagros Otero destacó que "no son problemas especiales" de este municipio, sino que suelen ser comunes a toda Galicia.