Finalizan las obras para cubrir la piscina de la comunidad de montes de Curro

La piscina tras las obras para cubrirla. // C. M. de Curro

Esta semana finalizaron las obras de la cubierta de la piscina de Curro. Los trabajos consistieron en la instalación de una cubierta móvil motorizada que ahora permitirá ampliar tanto el horario de apertura de estas instalaciones como los meses de uso de las mismas. La inversión total por parte de la Comunidad de Montes de esta parroquia ascendió a 65.000 euros, financiados íntegramente por el colectivo vecinal.

Desde la directiva de la Comunidad de Montes se destaca que el proyecto se engloba dentro de un conjunto de actuaciones que forman parte del Plan Especial de Inversiones y Gastos de la sociedad para el periodo 2017-2026, aprobado el pasado mes de marzo por la Agencia Tributaria y que permite así ampliar en 10 años más el plazo de reinversión del beneficio obtenido por la comunidad en el ejercicio de 2012 como consecuencia del pago de las expropiaciones por los terrenos del polígono de Barro-Meis. Y es que son conocidas las problemáticas fiscales de las comunidades de montes que se ven obligadas a reinvertir los beneficios obtenidos en una serie de aplicaciones recogidas en el Impuesto de Sociedades en el propio ejercicio económico y los cuatro siguientes.

Así en la propuesta presentada ante Hacienda, se consideró pendiente de reinvertir la cantidad de 3,48 millones de euros. Hecha la previsión de inversiones en el monte y el gasto social de los próximos diez años, se propuso a la Agencia Tributaria la reinversión de 1,9 millones y tributar al 25% en el Impuesto de Sociedades por el resto (1,5 millones) más intereses. Así, por primera vez se tienen en consideración los intereses de las comunidades ampliando en este caso a 14 años el periro de inversión, dado que planes anteriores las prórrogas no habían superado los cinco años. Se abre pues "una nueva etapa" que no obliga a las comunidades a "gastar todo " o "malgastar por no pagar a Hacienda.