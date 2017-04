La financiación del edificio judicial enfrenta de nuevo al gobierno local y al autonómico

El borrador de presupuestos estatales para 2017 refleja en uno de sus documentos, el de Fondos de Cooperación Interterritorial, una partida de 8 millones de euros para el edificio judicial de Pontevedra, que ejecuta la Xunta desde el verano pasado.



Esa referencia fue calificada como "muy llamativa" por el alcalde, ya que, a su juicio, explicaría el retraso con el que el gobierno gallego licitó esta obra, un retraso que la Xunta siempre atribuyó al Concello por el largo trámite de cesión de los terrenos.



"Durante años ,a Xunta mostró una total falta de lealtad institucional, cuando el problema es que no tenía un duro" para ese segundo edificio judicial. El enfrentamiento que protagonizaron ambas partes durante años se reprodujo ayer ya que la respuesta autonómica no se hizo esperar y apenas unas horas después aclaraba que esa partida de 8 millones figura en el presupuesto estatal "a título informativo". Asegura la Consellería de Presidencia que encabeza Alfonso Rueda que ese inmueble en A Parda "lo financia la Xunta y son recursos de la Xunta, no del Estado", por lo que "Lores se equivoca, lo que demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona un presupuesto público, algo preocupante en un alcalde".