El Concello comprobará si las terrazas de la ciudad cumplen la normativa

El gobierno local ha elaborado un calendario de reuniones con el sector hostelero, y con otros colectivos sociales, con el fin de elaborar una nueva ordenanza que regula la actividad de las terrazas de los bares, un fenómeno que en los últimos años se ha disparado en toda la ciudad, en especial en los espacios peatonales.

Este ciclo de contactos, que comenzará el 24 de abril con la asociación de hosteleros, forma parte de los trabajos previos del Concello para consensuar la nueva normativa, que reemplaza a la de 1997, que se considera obsoleta, según la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías.

Dentro de esas labores se incluye también una inspección técnica de todas las terrazas actuales con el fin de comprobar que se instalan las realmente autorizadas y si cumplen con la ordenanza actual en materia de horarios, materiales y, sobre todo, estado de conservación.

Tras la reunión con la asociación de hosteleros, Gulías tiene previsto entrevistarse también con asociaciones de comerciantes y empresarios como Zona Monumental, Aempe y hoteleros, así como con el colectivo de autónomos APE-Galicia, pero también lo hará con las federaciones de asociaciones de vecinos y entidades como Cogami, Amizade y la ONCE ya que uno de los objetivos del gobierno local con la nueva ordenanza es facilitar la accesibilidad y que las mesas y sillas por la calle no supongan un obstáculo para las personas con algún tipo de discapacidad.

En la actualidad el padrón fiscal de veladores incluye un total de 1.859 mesas con cuatro sillas cada una, pero se sospecha que cada día se instalan más, especialmente en el centro histórico, un lugar donde la inspección técnica será más intensa.

Todos estos trabajos previos impiden a la concejala adelantar un calendario para disponer de la nueva normativa, pero ya apunta que "se tardarán unos meses" en disponer de toda esta información, por lo que la ordenanza no estará lista para el verano, como reclama el PP.

Fue precisamente el grupo municipal popular el que reclamó hace unos meses la elaboración de esta nueva ordenanza, ante la antigüedad de la anterior. Una de sus principales peticiones era la de cambiar los horarios de actividad. Los empresarios del sector solicitaban una ampliación, tal y como quedó reflejado en una asamblea convocada por el PP en enero pasado.

Anabel Gulías explica que la nueva ordenanza analizará el aspecto del horario "siempre que no entre en conflicto con otras actividades como la limpieza viaria o la carga y descarga" e insiste en que el objetivo básico es "regular los usos de los espacios públicos de la ciudad", en especial las áreas peatonales, de modo que se garantice la utilización general de esos recintos.