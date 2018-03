Manzaneda aprueba 1.695.000 euros de presupuesto anual

El Concello de Manzaneda aprobó los presupuestos para 2018 que ascienden a 1.695.000 euros, algo menos que los del año pasado que fueron de 1.730.000 euros. Según el alcalde, Félix Domínguez, se debe a estar inmerso en el Plan Económico Financiero, pero la intención es que en 2019 suba bastante con la revisión catastral, y porque a finales de 2018 se termina el plan y "se respirará de otra manera". Al pleno también se llevó el ceder a la Diputación la titularidad de la carretera que va de Manzaneda a la Estación de Montaña.

Con tres votos a favor y la abstención del PP, ya que el PSOE no acudió al pleno, el grupo de gobierno de Manzaneda aprobó los presupuesto para este año que contempla para Inversiones unos 150.000 euros aproximadamente. Se invertirán 36.000 euros en un camino en una aldea, 23.000 para el arreglo de un horno, 78.000 cofinanciados con una subvención de la Diputación para rematar aceras y arreglar una casa escuela, 19.000 para finalizar las obras de climatización de aire frío en la residencia de la tercera edad.

El capítulo de Cultura y Deportes se dota con 40.000 euros, y el de Servicios Sociales explica el regidor que no se asigna una partida en concreto, ya que los gastos en este capítulo están supeditados principalmente a los gastos que tenga la residencia de ancianos, y como no todos los años se gasta lo mismo no se pone una partida fija.Destaca el sueldo de 21 trabajadores fijos más los eventuales para las 40 plazas que están casi siempre ocupadas, y que las concertadas con la Xunta pasaron este año de 18 a 21.

Apunta que los Servicios Sociales absorben sobre el 60 por ciento de los presupuestos.

El pleno también acordó entregar la cesión de la carretera que va de Manzaneda a la Estación de Montaña, siendo 10 kilómetros de este municipio y dos del Concello de Trives. Explica que se quiere ceder para que pueda estar en mejores condiciones, ya que los recursos municipales son limitados.