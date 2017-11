Cartelle aprueba en el pleno por unanimidad el arreglo de la Torre de Sande

El BNG aplaude que el pleno de la corporación municipal del Concello de Cartelle aprobara por unanimidad una propuesta de los nacionalistas dirigida a la consolidación y restauración de la Torre de Sande.

Los grupos políticos del concello dieron su apoyo a la propuesta del BNG que pedía hacer las gestiones oportunas ante las distintas instituciones para poner en valor, efectuando los trabajos de consolidación y restauración, de la Torre de Sande. El Concello se comprometió a iniciar los trámites oportunos con los propietarios, así como con la Diputación y Xunta de Galicia. Precisamente ésta última recientemente "desestimó una iniciativa del BNG en el Parlamento, aduciendo que se trataba de un bien privado sobre el que no tiene competencias. Espera que el compromiso del concello de iniciar los trámites con lo propietarios "no sirva de excusa para no arreglar esta fortaleza medieval".