El sospechoso del incendio de Os Blancos, ante el juez

Un hombre de 55 años natural de Rairiz de Veiga y vecino de Vigo fue detenido ayer en la ciudad olívica como presunto responsable de un incendio forestal que calcinó casi una hectárea en el concello de Os Blancos. El detenido, cuyas iniciales responden a M.A.M.N., ha pasado la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Ourense y será trasladado esta mañana, a las 9.30 horas, al juzgado de la localidad de Xinzo de Limia, donde comparecerá ante el juez.

Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de un incendio forestal por imprudencia después de prender fuego en una finca de propiedad de su familia en el lugar de Barrucadas, el domingo día 15, a las 13.00 horas. Como consecuencia se quemaba casi una hectárea de monte, la mitad de ella arbolada. El foco estuvo "a escasos 300 metros de un núcleo urbano y a 200 de una granja". La Guardia Civil apunta también que el detenido cuenta con antecedentes por quema de rastrojos.

Según el relato de los vecinos de la zona, el hombre estaría "asando un chorizo" cuando perdió el control del fuego. El alcalde de Os Blancos, José Manuel Castro, define su actuación como una "negligencia flagrante, tal y como estaban las condiciones el domingo". Sin embargo, el regidor insiste en no "criminalizarlo", ya que están "casi seguros de que no ha sido un fuego intencionado, pues no tendría sentido que el quisiese calcinar todo el patrimonio en árboles autóctonos que tenía en la zona", explicó.