Un informe jurídico considera nula la reprobación del presidente de la Fegamp

El tenso pleno extraordinario que la Diputación celebró el pasado 9 de agosto y que acabó con el abandono de los representantes del PSOE y BNG sigue coleando. El secretario xeral de la institución ha entregado a los tres grupos de la oposición un informe en el que concluye que la reprobación del presidente de la FEGAMP, el socialista Alfredo García, en aquella sesión a instancias del PP fue nula.

El acuerdo figuraba como tercer punto de la enmienda que el PP, que gobierna con mayoría absoluta en el ente provincial, presentó como alternativa a la moción presentada por la oposición para reclamar un reparto equitativo de los fondos del plan de cooperación entre los concellos. Dicha propuesta contó con el apoyo de García que, además de presidente de la FEGAMP, es alcalde de O Barco.

El PP respondió con el acuerdo de reprobación, acusando al presidente de la federación gallega de municipios de "injerencia" en la autonomía provincial y de "utilización sectaria" del organismo. La oposición se rebeló contra este acuerdo que el grupo de gobierno coló en el pleno extraordinario que ellos habían solicitado y ante la negativa del PP a retirarlo, socialistas y nacionalistas optaron por abandonar la sesión. Solo Armando Ojea, de Democracia Ourensana, se mantuvo en su escaño para votar en contra, por lo que Alfredo García, que se encontraba entre el público, fue reprobado con los votos del PP que, lograba con esta enmienda no sólo rechazar "la puesta en marcha de un plan único" para el reparto de fondos entre los concellos que planteaba la oposición, sino cerrar el pleno con la reprobación del socialista.

La oposición solicitó un informe jurídico sobre la validez de este acuerdo y el secretario xeral ha concluido, en un extenso informe, que es "nulo de pleno derecho". Sostiene el funcionario que el acuerdo adoptado "vulneró las reglas de funcionamiento del pleno extraordinario, al implicar realmente la adopción de un acuerdo sobre un asunto no incluido en el orden del día".

Señala que las enmiendas "pueden efectuar una cierta ampliación de la materia tratada", pero no añadir cuestiones que, aun estando relacionadas con la propuesta, sean de naturaleza diversa o respondan a finalidades por completo diferentes. En este sentido, el informe indica que "es evidente que la reprobación del presidente de la FEGAMP no forma parte de las materias a tratar". Matiza que "es un acuerdo de una naturaleza por completo distinta, (...) totalmente independiente de la cuestión de cómo articular la cooperación económica provincial". El informe sostiene que el acuerdo tiene una finalidad "totalmente alejada de la propuesta, ya que no busca adoptar un acuerdo sobre la mejor fórmula de organizar la cooperación local, sino realizar un pronunciamiento sobre la actuación de un determinado cargo público en relación con esta cuestión".

Con este informe jurídico, la oposición podrá solicitar a través del pleno la anulación del acuerdo, o recurrir a la vía judicial. Representantes de los tres grupos darán a conocer hoy su posición.