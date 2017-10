El acusado de estampar un huevo a Jácome, ausente en el juicio

La Audiencia Provincial celebró esta mañana el juicio contra R.R.R., el hombre acusado de estampar un huevo en la cara al concejal y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, cuando salía de un pleno municipal en el que pidió recortar la financiación pública a la Banda de Música Municipal. El primer intento de resolver el asunto ante un tribunal fue anulado en abril de 2016 al resolver la entonces titular del Juzgado de lo Penal Dos de Ourense que los hechos encajan con un posible delito agravado de atentado por ser la víctima un cargo público en el ejercicio de sus funciones.

Al igual que había ocurrido entonces, el acusado tampoco compareció hoy ante el tribunal. Su ausencia está amparada por la ley ya que la pena solicitada no excede de los dos años de prisión. La Fiscalía mantuvo la misma petición que en el primer juicio: dos años de prisión y multa de 1.080 euros por el delito de atentado contra la autoridad, y 180 euros por un delito leve de lesiones.

La defensa admite la lesión leve causada por el "huevazo" que el acusado reconoció haber lanzado a Pérez Jácome el 10 de abril de 2015, pero no el atentado ya que insiste en que R.C.R., que es vecino de la localidad pontevedresa de Oia, desconocía que este era concejal en el ayuntamiento ourensano.

Por su parte, Jácome reiteró que no fue un huevo lanzado lo que recibió sino un "puñetazo tremendo" que le torció la cara. También apunta que el agresor sabía perfectamente que era edil porque le recriminó su actitud política en relación con la formación musical: "Me dijo que me estaba pasando con la banda".