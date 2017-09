Las fiestas de O Carballiño contarán con una montaña rusa de última generación

Las fiestas patronales de O Carballiño contarán este año por primera vez con una montaña rusa de última generación y que será la gran novedad de las atracciones de feria, desde el día 14 al 19 . El Concello y la comisión de fiestas presentaron ayer el Libro/Programa de mano que ya está a disposición en la calle.

Se trata de una atracción espectacular, para todos los públicos, que es la primera vez que acude a la provincia de Ourense, y que de hecho llega directamente de la Semana Grande de Bilbao, que es la fiesta más popular del País Vasco.

Los ediles de Cultura y Turismo, Diego Fernández y Manuel Dacal, destacan que "esta atracción necesita mucho espacio (40 x 20 metros, y una altura de 15), y se ubicará en la parte superior de la Praza da Veracruz (anfiteatro), el único lugar donde tienen cabida. Por ello se replanteó la situación de otras atracciones, conciertos y actividades que estaban previstos inicialmente allí. Y al lado de esta montaña rusa irán otras grandes atracciones, como la Barca Pirata y el Saltamontes, entre otras.

Según los concejales, "creemos que las atracciones son una parte muy importante de las fiestas patronales de O Carballiño y quisimos darle un aire nuevo. Por eso vamos repartir las atracciones entre la Alameda, Praza do Emigrante, Praza Irmáns Prieto, avenida Xullo R. Soto, rúa Conde Vallellano y Praza da Veracruz. Para ello cuentan con los preceptivos informes de Policía Local, Bomberos y de Protección Civil para garantizar cualquier emergencia". Asimismo, "este ano subscribimos un contrato con una ingeniería para verificar que estas atracciones cumplan con todas las medidas de seguridad. Esto nunca se hizo".

Pero no es esta la única novedad que comentan Dacal y Fernández, ya que anuncian un cambio de ubicación da sesión de pirotecnia del día 16. Señalan que "ya no se trata solo de que no tenemos espacio adecuado en O Carballiño para ubicar grandes atracciones, sino que los estallidos de los morteros podían acabar creando problemas de afectación a nuestro monumento más emblemático como es el templo de la Vera Cruz, sobre todo a la torre"

Tras pedir informes de la Policía Local, de los Bomberos y de Protección Civil, acordaron que el mejor lugar es la explanada de la entrada del parque municipal, junto a la Estatua dos Irmás Prieto, y está a cinco minutos del centro del pueblo. Apuntan que "es un espacio amplio, sin edificios altos alrededor y hay mucho lugar para que la gente pueda ver los con comodidad y sobre todo con seguridad. E incluso hay mucho aparcamiento en la Avenida del Parque para quien se desplace desde fuera en coche".

Así pues, " recuperamos espacios que apenas se utilizaban hace templo, como es la Praza Emilia Pardo Bazán, donde serán los conciertos de las bandas y del Orfeón, y habrá un Tributo a la música de los 80, quedando la Praza da Veracruz con atracciones, puestos de feria, el Festival de los grupos de pop y rock de O Carballiño y la actuación de la orquesta-espectáculo París de Noia. Y todos los días habrá una orquesta en la Plaza Mayor.

Así, las variaciones con respecto al programa inicial son que el día 14 a las 21.00 será el Festival da Xuventude con los grupos locales y el Tributo a Los Suaves con el grupo Los Mártires del Rock &Roll, en la Praza da Veracruz, el día 16 a las 12.00 el Concierto de la Banda A Lira de Ribadaia y el Orfeón do Carballiño, en la Praza Emilia Pardo Bazán. Y a la media noche la sesión de fuegos en la explanada de la entrada del Parque. El día 17 a las 13.30 Concierto de la banda de Vilatuxe en la Praza de Emilia Pardo Bazán, el 18 a las 12.00 de la Banda do Carballiño, y a las 19.30 Exhibición de Had-Kido y artes marciales en la Plaza Mayor.

El libro-programa de las fiestas se entregará a cambio de una colaboración mínima de 5 euros.