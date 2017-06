El comercio de Verín crea un catálogo 'on-line' de las ofertas de establecimientos asociados

Debido al éxito de la noche de compras, que fue valorada muy positivamente por todos los participantes, el comercio local de Verín ahora tiene la atención puesta en la página web de la asociación, en la que ya está disponible el primer catálogo de ofertas de los asociados.

Esta campaña, financiada por la Consellería de Industria y Comercio, responde al objetivo de potenciar la presencia del comercio local en internet, y forma parte de una estrategia más amplia que inició hace dos años la asociación reforzando el uso de las redes sociales con campañas como Eu Merco En Verín, que actualmente ya forma parte del vocabulario de la villa.

Según manifiesta Jose Ángel Rodicio, gerente de CCU AEVER, "gracias a las redes sociales establecemos un diálogo directo con nuestros clientes, sabemos lo que les gusta y lo que no, detectamos lo que esperan de nosotros. Antes de la irrupción de las redes sociales si un cliente no estaba satisfecho o no encontraba lo que quería, no siempre lo sabíamos, ahora tenemos la oportunidad de saber su opinión, escucharlo y mejorar" .

Así, el catálogo de ofertas tiene una vigencia mensual y recoge las ofertas de 20 negocios de diferentes sectores, por lo que además de servir como medio de difusión de los productos y servicios funciona también como un escaparate de la diversidad de negocios que existen en la villa.

Más asociados

Durante el último año el número de asociados a CCU AEVER aumentó, y entre los objetivos marcados por la asociación está contemplado seguir recibiendo nuevos asociados y realizar campañas conjuntas.