Outeiro confirma el impacto negativo de las pruebas de BTT en el parque municipal

El Grupo ecologista Outeiro efectuó un informe a consecuencia de la polémica surgida por la utilización del Parque Municipal de O Carballiño para un campeonato BTT y sus series de entrenamientos previos. Entiende que los problemas de conservación de este lugar están en relación con el envejecimiento de la masa arbórea por un lado, y por otro por el empobrecimiento del suelo derivado, por una parte, de las malas prácticas en su limpieza y, de otra en el uso excesivo en la celebración de eventos.

Outeiro es consciente de que se trata de un parque urbano, donde se debe priorizar el uso por los ciudadanos, aunque sin olvidar que cada actividad que se realice debería contar con la adopción de medidas de corrección que limiten el impacto sobre el entorno, y cree que difícilmente se podrá crear conciencia de su conservación cuando "contumazmente se da la idea al ciudadano de que el impacto, por leve que sea no existe".

Apunta que la prueba de BTT sí crea un impacto negativo sobre el entorno, más aún cuando se ha permitido que la organización por su cuenta desbroce, pode árboles y adapte el trazado de las pistas para la adecuación al circuito deportivo, aprovechando las raíces de árboles, que están al descubierto por un problema grave de erosión, para hace el trazado más atractivo.

Todo esto "no es responsabilidad de la organización, quien con las mejores intenciones procuran atraer pruebas deportivas a la villa, tal y como han hecho en otras ocasiones organizando rutas por toda la comarca, y sí lo es de quien no tiene un plan de conservación que prevea la viabilidad de las actividades a celebrar con la adopción de medidas de corrección para que el parque pueda seguir albergando actividades y al mismo tiempo no se comprometa su conservación. Quizá la más urgente de las medidas es el establecer de forma reglamentaria el uso del espacio, una Norma que determine lo que se puede y lo que no se puede hacer".

En septiembre de 2015 entregó un informe en el Concello sobre el estado del parque, tras un seguimiento del impacto causado por la Fiesta del Pulpo de ese año, en el que ponía de manifiesto cosas como que después de muchos años "el propio concello volvía a rastrillar la hoja y usando maquinaria pesada en los trabajos preparativos vamos favoreciendo el empobrecimiento del suelo. Difícil entender cómo puedes crear conciencia viendo que quien debería conservar es el primero en destrozar".