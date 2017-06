En Marea presenta 2.000 firmas contra el cierre del registro de la propiedad de Trives

El portavoz de En Marea, Luis Villares, acompañado de los diputados por Ourense, Ánxeles Cuña y Davide Rodríguez y el portavoz Son de Trives-En Marea Macizo Central, Jorque Vázquez, presentaron en la Subdelegación del Gobierno de Ourense más de 2.000 firmas contra el cierre del Registro de la Propiedad de Trives, que da servicio a los ayuntamientos de A Pobra de Trives, Montederramo, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas, A Teixeira, Manzaneda, San Xoán de Río y Larouco.

El portavoz de Son de Trives-En Marea Macizo Central, Jorge Vázquez, destacó que "aproximadamente el 60% de la población del Macizo Central está representada en estas firmas" y añadió que "este es un logro de la gente que se involucra para luchar contra todos los derechos que nos pertenecen y que consideramos imprescindibles".

Además los diputados de En Marea Ánxeles Cuña y Davide Rodríguez agradecieron a los representantes de Son de Trives "que sacaran adelante esta iniciativa contra un recorte más del PP" indicaron ",

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luis Villares, señaló "non nos resignamos a esta situación e por iso promovemos mocións esixindo o mantemento destes servizos pois todo o mundo paga os seus impostos e non pode haber cidadáns de segunda, como pretende converter o PP á xente que segue vivindo no rural. "Non nos conformamos coa Galicia minguante á que quere someternos o PP", señaló.