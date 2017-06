La oposición en bloque califica de "nefasta" la gestión y reitera la petición de dimisión

La otra cara de la moneda del balance de los dos años de mandato municipal es la valoración realizada por los tres grupos de la oposición, DO, PSOE y OUeC, que en bloque la calificaron de "nefasta", además de reiterar la petición de dimisión del alcalde, Jesús Vázquez, que habían aprobado, a iniciativa de Democracia Ourensana, con el apoyo de los socialistas, pero que no es vinculante.

Así, el portavoz de DO, Pérez Jácome, esgrime que "lo que no es medible no es opinable", y pasar a denunciar la "inacción" del gobierno popular, y señalar que "no hay nada que criticar", para volver a presentar una "lista de su indolencia, que se concreta en los 25 "retrasos" en temas de interés para la ciudad como los presupuestos municipales, el PXOM o la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el concello, y "sin mencionar la chapuza que está haciendo con la estación intermodal".

Sostiene Jácome que no se imaginaban "que el alcalde fuera tan indolente. Habría que ponerle un cero porque no ha conseguido inversiones de calado por parte de la Xunta y tiene una lista casi interminable de temas postergados". Y recuerda a Jesús Vázquez que fue "reprobado" en su momento por estas cuestiones, sin que durante los dos años "hiciese nada".

Por su parte, el portavoz del grupo Socialista, Vázquez Barquero, fue rotundo al afirmar que en los dos años de mandato del PP han sido "el peor gobierno que ha tenido la ciudad en la Democracia" y su alcalde "pasará a la historia" como "el peor de los últimos 40 años", por lo que asegura es "una gestión lamentable" .

Y al igual que Jácome, el portavoz Socialista señala como argumentos la ausencia de un Plan de Urbanismo, que en dos años no se aprobasen unos presupuestos, y que el "paso de tres concejalas" por el área de Comercio no sirvió para resolver los "problemas graves que existen", y cita lo que acontece con las plazas de abastos: la de A Ponte cerrada desde hace más de dos años, la central con riesgo de perder fondos europeos para su remodelación.

Pero especial carga critica dirige hacia el alcalde, al que Barquero acusa de "trabajar en su propio beneficio" con la vista puesta en "su futuro político dentro del PP" . Y como viene siendo habitual, le recrimina su "obsesión" con la "propaganda de fotos y selfies".

El portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, asegura que estamos ante "dos años de desgobierno" , debido a "la nula capacidad de gestión" del alcalde Jesús Vázquez, y estar convencido" de que "la gestión municipal se diseña desde el despacho del presidente Manuel Baltar en la Diputación".