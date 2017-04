La Consellería de Cultura cederá un local en la biblioteca de Concejo para el Ateneo

La Consellería de Cultura cederá un local en las actuales instalaciones de la Biblioteca Pública en la calle Concejo, para el Ateneo de Ourense, cuando la mencionada biblioteca haya sido trasladada a su definitiva ubicación en el conjunto histórico de San Francisco. Como este traslado no es aún inminente, la Diputación ofrecerá mientras tanto un local eventual al Ateneo, para que esta institución histórica que está al borde del desahucio no desaparezca.



Este acuerdo fue adoptado ayer tras una entrevista que mantuvieron el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez y el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, con representantes la Plataforma del Ateneo, aprovechando la vista de Román Rodríguez a Ourense para abordar obras de mejora en colegios de la capital.



La Plataforma "O Ateneo e Noso", manifestó ayer su satisfacción " por la sensibilidad mostrada a la hora de valorar la importancia y el papel del Ateneo en el pasado y en el presente como organización de organizaciones". En este sentido señalaron que después de la reunión con el conselleiro "quedó clara la vinculación estatutaria del Ateneo con la Xunta de Galicia, y en segundo lugar conseguimos un compromiso firme del conselleiro de ubicar las futuras instalaciones del Ateneo en el edificio multiusos de la Xunta en la calle Concejo que hoy acoge las instalaciones de la biblioteca pública y que en un futuro inmediato se trasladarán al nuevo edificio de San Francisco".



Según la Plataforma "en tercer lugar la Diputación de Ourense se comprometió a facilitar instalaciones propias como espacio provisional para acoger el Ateneo hasta su traslado definitivo a rúa Concello". Esa ubicación provisional podría ser en el centro Cultural Marcos Valcárcel, donde se le cedería un local para que la actividad del A Ateneo no desaparezca.