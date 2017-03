Martiño descalifica a Jácome por su propuesta

Si en el salón de plenos se mantuvo cierta compostura, al termino de la breve sesión, las valoraciones realizadas estuvieron marcadas por duras descalificaciones, con especial protagonismo por parte del portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, que acusó al portavoz de DO, Pérez Jácome de pretender actuar como "un matón de barrio", y tener "conversaciones privadas, más propias de barra de bar" para la futura gestión de la plaza de Abastos de A ponte. Y, como no, cuestionar que "el Donald Trump ourensano pueda negociar a puerta cerrada".



Y denunciar que el portavoz de DO pretende "saltarse el procedimiento administrativo", con la propuesta que presentó para su debate plenario, y que se retomará el próximo lunes. Convencido de que "tendrá un nuevo espectáculo para su televisión".



Unas acusaciones que para Jácome ponen de manifiesto "la ignorancia" del portavoz de OUeC, ya que "en ningún momento se pretende saltar la ley", y le aconseja que "se entere de lo que posponemos". Sobre las descalificaciones, el portavoz de DO se limitó a señalar que "luego dicen que el que insulto soy yo", y retar a Matiñó Vázquez a que haga algo para poder abrir la plaza de abastos.