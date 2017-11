El PP ataca la gestión de la "nueva Diputación" en la comarca: "O Morrazo perde con ela"

Concejales y representantes del PP se reunieron hoy en Bueu para hacer balance de la gestión del nuevo gobierno de la Diputación en estos dos años y medio. Con ellos estaba el diputado provincial Ángel Moldes, que resumió la situación con un "O Morrazo perde con esta Diputación". El diputado afirma que durante este periodo apenas se han ejecutado e inaugurado obras y las inauguraciones que hubo "proceden de actuacións xestionadas polo anterior goberno de Rafael Louzán". Este encuentro coincide con el reciente anuncio de las obras que se financiarán con cargo al Plan de Reequilibrio Territorial, destinado a municipios de menos 20.000 habitantes. Uno de los ayuntamientos que resultó claramente beneficiado es precisamente Bueu, que recibirá 1,5 millones de euros para la construcción de la piscina municipal. "Os veciños deben saber que non hai cobertura legal para esas actuacións porque non hai reserva orzamentaria. Aínda van ter que aprobala no vindeiro pleno", subraya Moldes, que también expresó las dudas del PP acerca de la transparencia de todo este proceso.

El PP también se refiere a algunas de las inversiones pendientes en la comarca de O Morrazo, como la urbanización del vial entre Viso e O Igrexario, en la parroquia canguesa de O Hío. Los populares reclaman que el proyecto incluya aceras en ambos lados de la calzada y no solo en uno. Por otro lado, avanzan que la moción que se presentó recientemente en el pleno de la Diputación para solicitar el apoyo a la candidatura conjunta del Parque Nacional Illas Atlánticas como Patrimonio de la Humanidad, que aprueba la Unesco, se llevará a los plenos municipales. El primero será el de Bueu, cuyo gobierno local apoyó con entusiasmo la iniciativa de la Xunta. "Sen embargo, na Deputación o BNG votou en contra e unha das persoas que votou en contra é un veciño e concelleiro de Bueu, Xosé Leal", reprocha Ángel Moldes y los representantes del PP de Bueu.

Uno de los asistentes al encuentro de hoy era el exalcalde de Moaña, José Fervenza, que toma el relevo de José Enrique Sotelo como diputado provincia. El exalcalde moañés se mostró crítico con el gobierno bipartito y le auguró el mismo resultado que al gobierno PSOE-BNG en la Xunta entre 2005 y 2009.