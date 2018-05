Una "eminencia científica" pronunciará el preceptivo pregón

Una "eminencia" científica pronunciará a las 12.00 horas del día 20 en el Teatro Principal el pregón de la Festa do Salmón: el catedrático emérito de Neurociencia Carlos Acuña Castroviejo. Catedrático de Fisiología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y adjunto de Neurofisiología Clínica en el Hospital Clínico de Santiago, tras licenciarse en Medicina por la USC en 1966, obtener el Doctorado en Neurociencia tres años después y especializarse en Neurofisiología Clínica en 1970, realizaría una estancia postdoctoral en The John Hopkins University, School of Medicine, de Baltimore, estableciendo en 1973 en la USC un laboratorio de investigación que combinó métodos derivados de la psicofísica y técnicas electrofisiológicas. Miembro de la Real Academia de Medicina, es sobrino del pregonero de la fiesta en 1978, el escritor José María Castroviejo. Ayer, Acuña se mostró muy honrado de asumir el "reto" de pronunciar el pregón de la Festa do Salmón.