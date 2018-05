El catedrático Carlos Acuña Castroviejo, pregonero de la Festa do Salmón de A Estrada

El catedrático emérito Carlos Acuña Castroviejo será el pregonero de la XLV Festa do Salmón, que celebrará A Estrada el próximo 20 de mayo. A él le corresponderá, por tanto, pronunciar el pregón del acto oficial que precederá en el Teatro Principal al inicio de la degustación gastronómica popular en la Praza do Mercado.

Este prestigioso catedrático emérito de Fisiología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y adjunto de Neurofisiología Clínica en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela será distinguido tras su pregón con la insignia Salmón de Ouro que otorga el Centro de Iniciativas e Turismo (CIT). Este también distinguirá con sendas insignias Salmón de Ouro a la Coral Polifónica Estradense y a la Fundación Ducal de Medinaceli.

Así lo explicó este mediodía el presidente del CIT Reimóndez, al comparecer junto al alcalde José López Campos y a la hostelera estradense Adriana Abelleiro para avanzar distintos aspectos de la próxima edición de la Festa do Salmón.

En cuanto a los galardonados con los Salmóns de Ouro, Reimóndez se mostró convencido de que el catedrático Carlos Acuña, toda "una eminencia" y una referencia en el ámbito científico, mantendrá el "nivel cultural alto" que caracteriza al pregón de la Festa do Salmón porque tiene unas "capacidades intelectuales extraordinarias". Agregó en relación con la Coral Polifónica Estradense que, realmente, "ya eran horas" de otorgarle esta distinción porque lleva muchos años representando a A Estrada en el exterior con gran éxito. Y explicó que, aunque el Salmón de Ouro a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli se le otorga a propuesta del Concello, el CIT coincide totalmente en los méritos que asisten a esta fundación como encargada de preservar no solo un "patrimonio excepcional por toda España" sino muy especialmente por salvaguardar el denominado Versalles gallego, el "jardín barroco tan excepcional" del que dispone el emblemático Pazo de Oca de A Estrada.

Respecto de la Festa do Salmón de A Estrada, cabe indicar que fue declarada Festa de Interese Turístico de Galicia en 2013 y que atrae al municipio estradense a miles de personas cada tercer domingo de mayo. Este año su programación se desarrollará a lo largo de ocho días, que darán comienzo mañana con cuatro actividades de índole cultural y el fin de semana con el 42º Concurso Internacional de Pesca de Salmón organizado por la Sociedade Deportiva Río Ulla y la 56ª Feira de Antigúidades e Artesanía y la 2ª Feira Multisectorial que acogerá la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. La próxima semana,concretamente el miércoles, arrancará la ruta degustación de tapas que se prolongará hasta el sábado 19. Un total de 29 establecimientos hosteleros de A Estrada se darán cita en esas jornadas de tapeo.