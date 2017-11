Piedra, papel, tijera

Con la aprobación del presupuesto de este año todavía muy fresca, el Concello de A Estrada convoca para esta noche un nuevo pleno extraordinario para sacar adelante otra cuenta, esta vez en tiempo y forma. El gobierno justifica su deseo de imprimir celeridad a la tramitación -recortando el tiempo para el debate y las enmiendas- en la pretensión de que el presupuesto para 2018 entre en vigor a 1 de enero. La oposición no ocultó su malestar por el escaso margen para que haga aportaciones. Grupos como Móvete apostaron por comparecer ante los medios para hacer escuchar sus propuestas. La formación sacó la tijera.

A Estrada debate esta noche los presupuestos diseñados por el gobierno local para afrontar el próximo ejercicio económico. La cuenta de 2018 llega a pleno después de que los tres grupos políticos que integran la oposición municipal hiciesen notar su malestar por no haber podido debatir ni realizar aportaciones a un documento que se entienden como la piedra angular para la gestión municipal durante el año que se avecina. Con poco tiempo para analizar el respetable tomo de papel que conforman los presupuestos, la oposición optó hasta ahora en sus valoraciones por sacar tijera y reducir gasto que entienden prescindible. La portavoz de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco, compareció ayer para enumerar partidas en las que considera que conviene recortar.

La edil comenzó señalando que los gastos corrientes "se incrementan año tras año". Apuntó que desde 2016 subieron en 250.000 euros en partidas "poco concretas" que "facilitan el despilfarro". Blanco aseguró que "todos los servicios y compras" que se efectúan desde el Concello se están haciendo "sin llevar a cabo el contrato que fija la Ley Contratos", un aspecto que, insiste, redunda en que "no se compra a precios competitivos".

Cree la portavoz de Móvete que la administración municipal tendría que meter tijera a al gasto en alumbrado público -para 2018 se reservan 900.000 euros- y en combustible. Dijo que el Concello compra "a precio excesivo" el carburante y también consideró muy abultada la partida de 80.000 euros para vestuario. Cuantificó en la este mismo importe el gasto en asistencias jurídicas al Concello, un servicio cuyos 80.000 euros se irían "en el 90% de los casos al mismo abogado".

Continuó la líder de Movemento Veciñal Estradense informando de que en limpieza de edificios municipales el Concello gastará en 2018 un montante de 180.000 euros y que pagará a Sogama 450.000. En este último punto abogó por reducir el gasto adhiriéndose al plan de compostaje de la Diputación, asegurando que podría suponer un ahorro de entre 40 y 45 euros por familia y año.

Blanco Casais continuó haciendo alusión a partidas poco específicas que también experimentan incrementos en la cuenta de 2018. Es el caso de la que se presenta como "otros suministros", que subiría 10.000 euros para situarse en los 185.000. Citó también 724.000 euros para "gastos diversos" y apuntó que este mismo epígrafe pero referida al departamento de Cultura experimenta un incremento -siempre según los datos que maneja Móvete- de 25.000 euros. En este punto quiso remarcar que el gasto en prensa y fondos para la biblioteca es de "solo 3.000 euros".

Otra de las consignaciones que reseñó ayer Móvete hace alusión a los trabajos realizados por otras empresas, con más de 50.000 euros. En estudios y trabajos técnicos -incidió en que es una partida que se consolida presupuesto tras presupuesto- se irían 1.590.000 euros. "A Estrada es uno de los concellos que más estudios hace", manifestó, para seguidamente señalar que para estudios vinculados a la Torre de Guimarei se consignan, a efectos de mantener la partida, tan solo seis euros.

Más para la fundación

Mar Blanco también puso ayer el acento en el incremento que experimenta la aportación municipal a la Fundación de Exposicións e Congresos pese a, subrayó, los malos resultados de la Feira do Moble. Indicó que este montante suma 10.000 euros en 2018 y se sitúa en 31.000. Este grupo aprovechó ayer la ocasión para recordar que continúa a la espera de que se le pasen los datos sobre la última Feira do Moble y que el alcalde convoque a los distintos grupos políticos y a los mueblistas para valorar cómo reflotar la situación del certamen más importante en el calendario del recinto ferial estradense.

Por otro lado, Móvete expuso ayer varias alegaciones que situó en torno a media docena de ejes: medidas para frenar la despoblación; reducción de la brecha rural/urbano; propuestas de dinamización económica; reducción del impacto medioambiental, incremento del eje social y transparencia.

Móvete abandera propuestas como la reserva de fondos para un plan de saneamiento de núcleos rurales, la potenciación del sector forestal y la agricultura ecológica, mejora del saneamiento; renovación de la red de alcantarillados o accesibilidad.

Prestación de alimentos

En materia social, Móvete hizo hincapié en los 20.000 euros que el presupuesto que se debatirá esta noche reserva para la prestación municipal de alimentos. Señala que es una cifra que no se va a incrementar con respeto a ejercicios anteriores. Sin embargo, desde este grupo de la oposición se opina que "no se están atendiendo a todas las familias que lo necesitan". A la hora de explicarse, Blanco Casais señaló que no tienen acceso a esta prestación municipal familias que perciben el Risga, una aportación que se cifra en 399 euros. Estimó la concejala que ello explica que el banco de alimentos del Concello tenga una veintena de usuarios y, por el contrario, el de Cáritas Parroquial de A Estrada se mueva en torno a 200. Los datos que maneja Móvete, pertenecientes al pasado mes de agosto, señalan que en A Estrada habría 57 personas cobrando el Risga y 10 pendientes de que le aprobasen esta ayuda. "El Risga no garantiza la inclusión social y hay que hacer una intervención del Concello", defendió Mar Blanco. Volvió a apuntar al elevado número de familias que atiende Cáritas y sentenció: "el Concello no debe mirar para otro lado". La portavoz de esta fuerza aprovechó la ocasión para recordar que la partida de 2016 para rehabilitar viviendas y destinarlas a emergencia social quedó sin ejecutar.