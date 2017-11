Forcarei aplica medidas de ahorro de agua ante el llamamiento de Augas de Galicia

Apenas 24 horas después de participar en la reunión de representantes de once municipios enmarcados en la cuenca del Lérez en Pontevedra con el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, y de que este les advirtiese que el Lérez "está un 95% más bajo de lo habitual" a causa de la falta de lluvias, la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, ha tomado medidas para propiciar el ahorro del agua, favoreciendo un consumo responsable del suministro. Así, acaba de publicar un bando informativo en el que llama a todos los vecinos a actuar con la máxima responsabilidad en este asunto y les comunica la entrada en vigor de la prohibición de utilizar la traída pública municipal para regar, llenar piscinas o lavar vehículos.

En el citado bando, que ya está siendo distribuido por las 13 parroquias que integran el término mu-nicipal de Forcarei, se aclara que en el municipio forcaricense todavía no se han producido problemas de desabastecimiento en la red pública pero que existe una situación de sequía debida a la falta de lluvias registrada en los últimos meses que aconseja hacer "un ahorro y un consumo responsable del suministro".

En la misma línea, se apunta que la utilización de agua debe ser "la estrictamente necesaria, evitando malgastarla" y se especifica que queda prohibido utilizar el caudal de la red de abastecimiento municipal para lavar vehículos, regar jardines y efectuar el llenado de piscinas o depósitos de aguas. También el gobierno local ha querido dar ejemplo a la ciudadanía forcaricense y ha anunciado que dejará de regar jardines y parques. Incluso ha procedido ya a cortar el suministro de la fuente pública de la capital forcaricense.

Además de rogar la "colaboración" vecinal mediante el "uso racional del agua" para que se pueda "garantizar el servicio", se hacen extensivas las medidas decretadas -si bien solo a modo de reco-mendaciones- a los usuarios de traídas privadas y pozos de agua.

"Es mejor ser previsor y actuar con prudencia por si prolonga esta situación de sequía y para ello asumimos plenamente las directrices dictaminadas por Augas de Galicia", aseveró la alcaldesa Belén Cachafeiro, en alusión a la reunión de once municipios vinculados a la cuenca del Lérez con el direc-tor de Augas de Galicia. La regidora local recordó que la administración local ya publicó un bando en junio pidiendo prudencia en el consumo, debido precisamente a que la pasada primavera había sido menos lluviosa de lo habitual. "En aquel momento aconsejamos a los vecinos que redujesen el gasto de agua y que lo limitaran, en la medida de lo posible, a usos humanos", recordó, convencida de que esta labor de concienciación efectuada hace cuatro meses "fue bastante efectiva ya que so-mos de los municipios con menos problemas de abastecimiento gracias a la habitual responsabilidad de los forcaricenses y a las pequeñas medidas aplicadas desde el Concello".