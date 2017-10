Los Vagos de Lalín actúan en la Sala Caravan de Madrid

| Los Vagos de Lalín ofrecieron en la noche del pasado viernes un concierto en la Sala Caravan Back to the 80's de la calle General Martínez Campos de Madrid. El combo lalinense actuó delante de un público muy variado, y repasó lo mejor de su repertorio. La banda de rock dezana fundada en los ochenta descargó sobre el escenario de la capital de España su rock and roll de claras influencias norteamericanas y adelantó alguno de los temas de su próximo trabajo ya grabado y que podría estar a a la venta en octubre o noviembre. "La gran vida" es el título del nuevo disco que cerrará la trilogía facturada por Los Vagos de Lalín.