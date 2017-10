Cuiña y Crespo avivan las llamas

El alcalde lalinense, Rafael Cuiña, y su predecesor y actual líder de la oposición, José Crespo, han vuelto a avivar sus discrepancias a raíz de la ola de incendios que asoló Galicia y que afectó también al municipio. A pesar de que el regidor lalinense está en Argentina, la distancia no fue problema para cruzar acusaciones que llevan una tragedia al plano político. Sus reproches a la actuación de la Xunta fueron ayer duramente contestados por el portavoz local del PP.

Crespo comparte el discurso del gobierno autonómico al considerar que los fuegos fueron "totalmente intencionados, algo que no admite duda; desde hace tiempo sabemos que son provocados". Además, asegura que "pueden ser muchos los factores que inciden en los fuegos en Galicia, podemos hablar horas de como está el monte distribuido, cual es la idiosincrasia del agro y el tema de los brigadistas en contrataciones parciales", por eso indicó en la radio municipal que las soluciones no son fáciles y "sobretodo cuando se aplica demagogia desde la oposición (en el Parlamento)". Una política de "cuanto peor mejor", entiende el líder popular que es la que se utiliza, "como en el gobierno de Lalín que aprovechan para cargar el muerto a los contrarios, y en vez de echar una mano, no hacen nada". Sostiene que el ejecutivo local "no puede dar clases de nada en cuestiones de incendios, porque si analizamos lo que se hacía en anteriores gobiernos con respecto a lo que se hace ahora está ahí para ver". El portavoz de la oposición lalinense hace una llamada a la sensatez para "encauzar los problemas", pero acusa a Rafael Cuiña de "echar mierda a miles de kilómetros, en vez de solucionar un problema", por esa misma razón dice que "no se puede sentar con ellos para llegar a consenso", haciendo hincapié en que "los que hablan de hacer acuerdos en Cataluña son los que no quieren llegar a ninguno, como el señor Cuiña".

Compromiso por Lalín (CxL) también aprovechó la oportunidad para criticar la actuación de la Xunta y el silencio del PP Local. CxL indicó que "parecen curiosas las críticas de las traídas de aguas que hace el PP cuando se están haciendo proyectos comprometidos, mientras los populares callan sobre el riesgo que padecimos estos días por culpa de la incompetencia manifiesta de la Xunta". CxL aseguran que "los vecinos de Lalín exigen al gobierno autonómico responsabilidades políticas por abandonarlos en un momento de sequía con brigadistas despedidos y sin medios". Entienden que cuando el monte de Lalín depende de que llueva para no ser arrasado pos las llamas, "es que algo no funciona. Apuntan que "los populares pidieron en 2006 dimisiones, llegaron a afirmar que con el bipartito moría gente en los incendios y con ellos no, y ahora después de la tragedia intentan desviar responsabilidades":

Riesgo bajo

En la jornada de ayer prácticamente la totalidad de la comarca aparecía en el mapa del Índice de Riesgo Diario de Incendio forestal (IRDI) con un riesgo bajo, es decir entre el 1 y el 32%. Solo una pequeña parte de Silleda, estaba con un índice moderado (32%-56%), ésta corresponde a la zona próxima a la parroquia e Siador.