Cerdedo-Cotobade inicia por San Martiño y Loureiro sus mejoras viarias del otoño

La brigada municipal de Obras del Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de acometer diversas mejoras en viales de los lugares de San Martiño y Loureiro, en la parroquia cerdedense de Figueiroa. Son actuaciones enmarcadas en el conjunto de trabajos de reparación de vías municipales que la administración local acomete cada otoño con el objetivo de mejorar las condiciones y la seguridad de las pistas municipales, acondicionándolas de cara al invierno.

En este caso, las labores de mejora desarrollada por la brigada municipal de Obras de Cerdedo-Cotobade arrancaron en San Martiño y Loureiro pero se extenderán en las próximas semanas a otros puntos del término municipal de Cerdedo-Cotobade.

En San Martiño las obras permitieron ampliar el vial acondicionando cunetas con arcenes mediante un hormigonado lateral que permite ganar espacio para la circulación simultánea de vehículos e incluso para ejercer de aparcamiento si fuese necesario.

Por lo que respecta al lugar de Loureiro, los operarios municipales procedieron a rehabilitar y a realizar ajustes en el vial para mejorarlo y reforzar también la seguridad vial antes de que empiece la temporada de lluvias más intensas.

El vicepresidente del Concello de Cerdedo-Cotobade, José Balseiros Guinarte, subrayó que estos trabajos -que suelen realizarse cada otoño en las pistas municipales- "permiten que mantengamos el viario municipal en buenas condiciones, algo que consideramos fundamental para favorecer un adecuado tránsito interno de vehículos". "Además siempre aprovechamos para ir acometiendo ensanches y otros ajustes que van mejorando nuestras pistas", agregó.

Por otra parte, el Concello de Cerdedo-Cotobade también acaba de rematar el proyecto de rehabilitación y puesta en valor de la Fonte de Frade, en la parroquia cotobadesa de Loureiro. Se trata de una actuación enmarcada en el proyecto municipal de recuperación de 14 estructuras de agua y manantiales públicos, financiado con 60.000 euros de la partida del Fondo de Compensación Ambiental 2017. Se trata de un proyecto que se está ejecutando íntegramente en Cotobade, rehabilitando de manera integral manantiales públicos radicados en las parroquias de Tenorio, Augasantas, Corredoira, Carballedo, Loureiro y Borela.

En Frade se limpió y se restauró íntegramente la piedra que conforma el conjunto de fuente y lavadero, acondicionándose la canalización de las aguas y preprándose la solera así como los muros de su entorno.

El proyecto también contempla actuaciones en las fuentes-lavaderos de O Carballal (Torrevella-Tenorio), Fontiña (Covas-Tenorio), Moura (Castro-Tenorio), As Pozas (As Boliñas-Augasantas), Campodanta (Campodanta-Augasantas), Fontán (O Fontán-San Xurxo de Sacos), O Cano (O Lombiño-Corredoira) y A Pareiriña (Pazos de Borela). Además engloba obras en las fuentes de Ferreira (Vilanova-Tenorio), Esperiña (Esperiña-Carballedo), As Barreiras (Trabazo-Carballedo), A Canle (Trabazo-Carballedo) y A Cuqueira (A Cuqueira-Carballedo).