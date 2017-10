Cruz insiste en la práctica de análisis de aguas y algas en cauces fluviales

| El concejal no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, insiste en reclamar la práctica de analíticas por la presencia de algas en cauces fluviales del municipio. Pide que se aclare qué tipo de organismos están presentes en el río Asneiro, cerca de la captación para el abastecimiento municipal, y en varios afluentes. Dice que en esta misma zona han aparecido aves muertas (foto superior). Por otro lado, reclama al Concello que acondicione una fuente en Baxán (Botos) y otra en A Xesta. La petición va dirigida al alcalde, Rafael Cuiña, porque, según él, los concejales Miguel Medela (Rural) y Celia Alonso (Medio Ambiente) "no son capaces de resolver estos problemas". Finalmente, demanda al alcalde "que exija a Medela una mayor atención a los pedáneos de las parroquias del rural, porque me están llegando varios avisos de que no les hace casos y muchas veces ni les cogen el teléfono".