Una peregrinación a caballo por el Camiño Miñoto-Ribeiro difundirá los atractivos de A Estrada la próxima semana

El Concello de A Estrada y la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, en colaboración con Codeseda Viva, difundirán la próxima semana los atractivos de A Estrada a la par que promocionan el Camiño Miñoto-Ribeiro -también conocido como Camiño da Geira Romana e dos Arrieiros- con una original peregrinación a caballo dirigida por el experto Vicente Pereiras Márquez, organizador de la Ruta Cabalar Salnés-Terra de Montes de los últimos 5 años así como de diferentes peregrinaciones ecuestres por diversos caminos jacobeos.

Diez experimentados jinetes y sus caballos realizarán la labor promocional dejando información impresa sobre el potencial turístico y hostelero de A Estrada allí por donde vayan en el caso de los jinetes y en el de los caballos luciendo vistosas gualdrapas con los emblemas de Rapa das Bestas, Concello y Codeseda Viva además de uno alusivo las Rutas Xacobeas para acreditar el peregrinaje. Al final, recorrerán 192 kilómetros en 5 días. Estos son solo algunos de los detalles de esta original iniciativa, que fueron desgranados esta mañana en el marco de una comparecencia conjunta del alcalde de A Estrada, José López Campos; del presidente y el portavoz de la Rapa, Henrique Bazal e Iván Sanmartín, respectivamente; y del investigador y genealogista Luis Ferro en representación de Codeseda Viva.

Según explicaron, la peregrinación arrancará el martes , 10 de octubre. Un transporte animal llevará los caballos desde Sabucedo a Portela de Homen (Portugal), localidad radicada a 60 kilómetros de Braga. No se ha podido partir de esta ciudad, como se pretendía, por falta de tiempo para recorrer también ese tramo.El primer día, los participantes cerrarán etapa en Castro Laboreiro, también en Portugal, tras haber pasado por los municipios ourensanos de Lobios y Entrimo.

Al día siguiente, miércoles 11, la expedición saldrá de Castro Laboreiro en dirección a Berán (Leiro), pasando por los municipios de Padrenda, Cortegada, A Arnoia, Ribadavia y Beade, todos ellos de la provincia de Ourense, para completar una etapa de 50 kilómetros.

Diez menos tendrá la tercera jornada, la del jueves 12, fecha en la que los asistentes irán de Berán (Leiro) hasta la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, concretamente hasta Soutelo de Montes, tras pasar por los municipios ourensanos de Boborá y Beariz para recorrer 40 kilómetros.

Tras partir de la localidad forcaricense de Soutelo de Montes, el viernes 13 los participantes en esta iniciativa continuarán por otros puntos del municipio de Forcarei y pasarán por un pequeño tramo del de Cerdedo-Cotobade para, acto seguido, adentrarse de lleno en territorio estradense. En Sabucedo, alrededor delas 11.30 horas tendrán oportunidad de degustar productos locales como la sidra de Ribela (que a Rapa das Bestas le gusta destacar por su proximidad a Sabucedo, al entender que puede contribuir a su objetivo de desestacionalizar su tirón turístico más allá de la Rapa). Luego, pasando por Codeseda, Nigoi, Tabeirós y Guimarei, se dirigirán a A Estrada, donde alrededor de las 14.00 horas tendrá lugar un almuerzo después de que amazonas y jinetes sean recibidos por las autoridades locales y la prensa. Todavía no está claro dónde pero se prevé que los caballos estén en un lugar donde la ciudadanía los pueda ver. Tras la comida, la ruta continuará por Figueiroa, Toedo, Baloira, Santa Cristina de Vea, San Xurxo de Vea y Couso antes de adentrarse en tierras coruñesas por Pontevea, en dirección a Cacheiras (Teo) para pernoctar. Al final del día habrán recorrido medio centenar de kilómetros.

El sábado 14 será para ellos el de trazado más corto: solo los 14 kilómetros comprendidos entre Cacheiras y la catedral de Santiago. A la Praza do Obradoiro se prevé que lleguen en torno a las 8.15 horas para permanecer en ella aproximadamente durante media hora ya que los caballos tienen condicionada su presencia en la plaza. Deben salir antes de las 9.00 horas.