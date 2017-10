El BNG advierte del riesgo para el río Ulla de una explotación minera proyectada para Touro y O Pino

El concejal del grupo municipal del BNG en A Estrada, Xosé Magariños, elevará al pleno y a los vecinos del término municipal de A Estrada el martes de la próxima semana los riesgos para la salud ambiental del cauce del río Ulla que, a su juicio, se derivan del proyecto de explotación minera San Rafael Nº 2946 ideado para los términos municipales de Touro y O Pino, cuyo sometimiento a información pública se deriva del anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 25 de agosto.

Subraya que se trata de un "complejo de minería metálica a cielo abierto de casi 700 hectáreas" que se asentaría "en plena cuenca" del río Ulla y que, aunque radicada en los municipios de Touro y O Pino, contemplaría el desvío de dos canales fluviales. Entiende que "incrementará los problemas derivados de la explotación anterior" a la par que "pone en riesgo la capacidad de disolución de la carga contaminante del río Ulla".

De ahí que el edil nacionalista pretenda abordar este asunto en la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar a última hora del jueves en el consistorio estradense. Pretende someter a debate y votación del pleno una moción con la que busca que la corporación municipal adopte un acuerdo por el que la administración local realice un estudio en el que se analice el impacto sobre las aguas del río Ulla que produciría la citada explotación minera. También pretende conseguir que el concello alegue para garantizar que el entorno natural de esta nueva explotación minera "no se va a ver afectado", al "igual que las personas" y que la corporación inste al Gobierno gallego a que en las "concesiones sobre este tipo de industrias se prime la conservación del medio natural" así como "la seguridad" y la "salud de las personas".

Y es que Magariños apunta que "este tipo de explotación tiene la característica de ser el método más económico y rápido para extraer los minerales", motivo que entiende que lo haga "muy apetecido por la industria minera cuando las legilaciones son laxas en materia medioambiental". Añade que la metodología utilizada es "a menudo la más contaminante, dado que genera enormes cantidades de residuos de roca y polvo, contaminando grandes cantidades de agua". De ahí que entienda que "las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente son importantes". De hecho, subraya, "según el Instituto Nacional de Estadística (INE) este tipo de industria genera el 75% de los residuos industriales del Estado".

Entre las "consecuencias directas" de este tipo de complejos mineros sobre el medio ambiente el Bloque de _Estrada señala que están relacionadas "con la destrucción de la capa superficial de la Tierra, dejando un paisaje inerte"; y con la "afección a los acuíferos y los cursos de agua próximos", que también se ven "afectados", poniendo "en peligro a la flora y la fauna de la zona". Le preocupa especialmente la "riqueza piscícola" ya que "no podemos olvidar que genera un flujo importante de recursos económicos y sociales en nuestro municipio", muy vinculado a la pesca, especialmente de salmón en el río Ulla. Subraya que las "alteraciones que se producen" como consecuencia de ese tipo de instalaciones "son tan importantes que no es posible recuperar el entorno natural por completo".

Asimismo, subraya que la mina también tendría "efectos sobre las personas por la proximidad de esta explotación a los núcleos de población" dado que "las excavaciones y el flujo de maquinaria genera gases, polvo en suspensión, ruídos y vibraciones que afectan a la salud de las personas".

Para explicarle a los vecinos por qué cree que el Ulla está "en peligro" el BNG ha convocado una reunión informativa sobre las repercusiones de la citada mina de Touro sobre el Ulla para las 20.30 horas del martes, 10 de octubre, en el Teatro Principal de A Estrada. Intervendrán los ediles del BNG en A Estrada y Touro, Xosé Magariños y Xoán Louzao, así como la diputada dle BNG Noa Presas.