Sin premiado en el sorteo del lote de 30.000 euros

La comisión de fiestas destacó que el premio del lote valorado en 30.000 euros aún está abierto. "La única pena que tenemos por el momento es que aún no tenemos premiado", afirma Sonia López. Los números resultantes de la Once están siendo publicados en la página de la red social de Facebook, pero por el momento han caído en las casillas de los cartones que quedaron sin firmar. La comisión cogió 100.000 números repartidos entre los cartones y las rifas, pero no fueron vendidos ni firmados todos los números. Así es que, el sorteo se está alargando más de lo esperado por los miembros de As Dores que quieren regalar ya el lote.