Rodeiro aprueba 70.500 euros para obras y las fiestas de la caza y la tercera edad

El Concello de Rodeiro celebró ayer el pleno ordinario que debería ser convocado a finales del pasado mes. Ante esta tardía convocatoria, la oposición resaltó que no recibió ninguna explicación, aunque aluden a que se trataba de la falta de la modificación de crédito: "no entiendo por qué no me lo comentaron", confirma Alberte Lamazares representante del BNG.

La modificación de crédito de 70.500 euros está destinada a tres partidas, una para cultura, en la que está incluida la fiesta de la caza, otra para obras, en la que se incluyen las instalaciones de la piscina y otra para servicios sociales, en la que se incluyen diversos servicios así como, según señala Lamazares, la fiesta de la tercera edad: "por eso consideramos que es más importantes otras cosas que las comidas".

La moción del Partido Popular sobre la preparación de un plan para la Finca de Mouriscade no fue apoyada por parte de BNG que se negó a incentivar esta iniciativa ya que "se trata de beneficios para empresas de Lalín y nada que tenga que ver con Rodeiro", afirma Lamazares. También añade que "aunque algunos miembros del gobierno no vivan aquí tienen que mirar por el beneficio de los beneficios que gobiernan". Por eso, durante la votación se abstuvieron.

En cuanto a la moción presentada por los grupos socialista y mixto sobre el acceso público al lugar de Toiriz, en la parroquia de Arnego, el PP no la llevó a cabo. "Ellos quieren que se haga una desafectación en favor de un vecino que deja su terreno, pero el gobierno valorará todas las posibilidades hasta llegar a una que no sea en beneficio de nadie", explica el alcalde Luis López. Sin embargo, la oposición considera que se debe valorar la opción que quieran los vecinos y también la que sea más económica. "Visitaremos este lugar en los próximos días, valoraremos la opción de los vecinos y seguiremos apostando por la más barata", afirma Lamazares.

Por otro lado, en ruegos y preguntas, Alberte Lamazares volvió a cuestionar quién organizó el certamen de las corales que se celebró recientemente en el municipio. También preguntó al alcalde cuándo se verán máquinas de trabajo por la zona de la parcelaria. La oposición también valoró que sucederá con las atraídas de agua. Asimismo, durante la jornada de ayer se fijaron ya los dos festivos locales que habrá en el próximo año. Por acuerdo plenario se establecerán los lunes después de los festejos del Concello, es decir: el 22 de enero y el 11 de junio.