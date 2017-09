Móvete demanda que el gobierno de A Estrada exija que la Xunta responda de los daños del jabalí y la velutina

La edil de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco, elevará al pleno de la corporación municipal el jueves las dos principales problemáticas que afectan al agro estradense tanto por su impacto económico como medioambiental: los continuos daños que ocasionan el jabalí y la avispa asiática. Entiende que ambas problemáticas "están causando importantes pérdidas económicas en el sector que, de forma indirecta, también repercutirán en el resto de la sociedad y, obviamente, también en el medio ambiente".

Móvete detecta y denuncia "falta de interés del gobierno de la Xunta en "resolver los problemas que afectan de modo principal en el rural" y califica al gobierno local liderado por el alcalde José López como "incapaz de defender los intereses de los vecinos ante la Xunta, del mismo color político".De ahí que Mar Blanco anuncie que pedirá en el pleno municipal del jueves "responsabilidad" al ejecutivo local "para reivindicar ante la Xunta soluciones a corto plazo compensando" a los afectados por los "daños ocasionados por el jabalí" y a "medio y a largo plazo, controlando la población de la especie y trabajando por recuperar el equilibrio en el monte gallego".

Desde Móvete se defiende que el ejecutivo estradense también debe "exigir más medios para hacer frente a la plaga de la velutina". Entiende que "los servicios municipales están desbordados y no dan respuesta a las crecientes llamadas de los vecinso que denuncian la aparición de nuevo nidos".

Pese a que ambas problemáticas ya fueron abordadas con anterioridad en el pleno de la corporación instando a la Xunta a adoptar medidas y a buscar soluciones, en Móvete se entiende que "a día de hoy los problemas no hicieron más que crecer" y se considera que el gobierno local "debe tener firmeza en la defensa de los intereses de los vecinos y en la exigencia de medidas que podían ayudar a paliar estos problemas". Subraya que por el momento la Xunta no respondió a los acuerdos plenarios de los que se le dio traslado y destaca que "el gobierno local tiene la responsabilidad de exigir esas respuestas que ayuden a paliar" los daños.

Al respecto, recuerda que en septiembre de 2015 el Concello de A Estrada aprobó una moción de Móvete que proponía instar a la Xunta "a garantizar las indemnizaciones que cubran la totalidad de los daños causados por los jabalís y depredadores en explotaciones agrícolas" así como a "implementar medidas para un mayor control de estas especies". Señala que pese al acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas locales al respecto, el gobierno local no logró defenderla "ante la Xunta y, dos años después, la problemática es cada vez más grave".

Cada vez son más los afectados en el Concello de A Estrada que denuncian la total falta de control por parte del Gobierno gallego", apunta, Mar Blanco, reclamando que el Concello haga cumplir el acuerdo plenario" y reclame a la Xunta la adopción de "medidas inmediatas para dar solución a los prob lemas cada vez más graves que están provocando los daños del jabalí". Reclama la puesta en marcha de políticas orientadas a mantener el equilibrio, controlar la población de esa especie y, ante todo, a pagar los daños efectivos cuando haya un ataque".

La edil de Móvete denuncia "el total abandono y falta de interés del Concello en hacer de intermediario con la Xunta" por el citado problema, que cada vez adquiere una mayor gravedad. Señala que "el problema del jabalí agrava aun más el abandono de las tierras ya que nadie va a querer trabajar e invertir en la tierra para que venga después el jabalí a destrozar todo lo plantado sin que nadie haga nada para evitarlo.

Móvete subraya que la ciudadanía estradense viene denunciando importantes pérdidas como consecuencia de esos ataques y reclama "la búsqueda de soluciones" urgentes para ese problema.