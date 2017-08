Hacen público el informe ambiental del albergue de Ouzande

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia el anuncio sobre la publicación del informe ambiental estratégico del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións en As Cachopas, promovido por un particular que impulsa la construcción de un albergue turístico en la parroquia estradense de Ouzande.

Dicho informe ambiental puede consultarse en la dirección web: http://cmaot.xunta.gal/busca-por-palabra-clave.