Compromiso dice que vecinos de la calle 20 no desean entrar en las disputas entre el gobierno y Cruz

Compromiso por Lalín (CxL) emitió ayer un comunicado para valorar las críticas del concejal no adscrito Juan José Cruz sobre el estado de la calle 20, en las que repasaba algunas de las carencias de este espacio público. La formación política del alcalde, Rafael Cuiña, aseguró ayer que vecinos de esta calle se dirigieron a representantes de CxL para solicitarles que exigiesen a Cruz que no les metiese en sus disputas ni en sus problemas con el gobierno lalinense. Estos residentes reclaman bacheos, también aceras, pero dejan claro que el gobierno no es responsable de que coches las aceras para estacionar. "Los vecinos dicen a miembros de la ejecutiva de Compromiso que no quieren que Cruz los utilice, que no se sienten representados por él y sí insisten en que las obras son siempre necesarias"