A Estrada se queda sin pasacalles matutino de la Banda de la Brilat por la huelga de autobuses

A Estrada se queda esta mañana sin el pasacalles matutino de la Banda de Música Militar de la Brilat, que la comisión de fiestas del San Paio había programado para las doce a causa de la huelga de transportes de viajeros. Así lo confirmaron fuentes de la comisión organizadora a FARO, agregando que no hubo ninguna empresa de autobuses local que quisiese asumir el riesgo de transportar a los integrantes de la banda hasta A Estrada sin ser escoltada por la Guardia Civil por temor a la acción de los piquetes. La comisión llegó a contactar incluso con una empresa portuguesa pero finalmente tampoco logró cerrar el acuerdo.

Así las cosas, suspender el pasacalles matutino de la Banda Militar de la Brilat ha sido la primera consecuencia. Para la tarde, sigue la incógnita. La comisión baraja incluso transportar a los componentes de la banda en vehículos particulares. Son 41 pero está dispuesta a hacer ese sacrificio gracias a la colaboración desinteresada de familiares y amigos. Lo que ocurre es que las previsiones meteorológicas de lluvia amenazan con aguar también esa posibilidad. Si existe una probabilidad muy alta de precipitaciones, puede que se prescinda de transportar a la Banda Militar de la Brilat hasta A Estrada. A priori, en el programa de fiestas figura un pasacalles de esta formación bandística –un clásico ya en las fiestas patronales de la villa estradense, que siempre atrae a numeroso público- a las 18.30 horas pero ahora mismo no hay certeza absoluta de que se vaya a producir porque si llueve también se suspendería la procesión del Santísimo, prevista para las 20.00 horas de hoy, y si tiene claro que es lo que va a ocurrir la comisión ya no iría a buscar a los 41 integrantes de la Banda Militar de la Brilat.

De todos modos, la animación musical en las calles de A Estrada está garantizada porque para la presente jornada –último día de las fiestas patronales- también estaba programada la participación de la Banda Municipal da Estrada. A estas horas ofrece un pasacalles por las principales calles de la localidad. A las 13.00 horas está previsto que ofrezca un concierto en los jardines municipales. También se prevé que esta formación bandística local participe en la procesión del Santísimo, que tendrá lugar tras la misa cantada por la Coral Polifónica estradense.

En caso de que finalmente también puedan desplazarse hasta A Estrada los integrantes de la Banda Militar de la Brilat, ambas bandas solemnizarían la procesión. Y a continuación la Banda de la Brilat ofrecería un concierto en la Praza do Concello.

Por otra parte, las fiestas de San Paio continúan en A Estrada. Si no llueve, a las 14.00 horas habrá sesión vermú con un dúo en la Praza do Mercado; a las 18.00 horas, Festa da Escuma en la Praza do Concello; a las 18.30 horas, exhibición del Ximnasio Absolute; a las 21.30, concierto de los grupos loales Sinerxia y El Búho en la Praza do Mercado; a medianoche los tradicionales fuegos artificiales de fin de fiesta en A Baiuca; y a las 00.30 horas, verbena con El Combo Dominicano en la Praza da Farola.