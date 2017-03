Protección Civil de A Estrada se equipa con su primera embarcación fluvial

Los servicios de emergencias de A Estrada refuerzan su material de trabajo con la incorporación de una embarcación para aguas interiores, la primera con la que cuenta este colectivo. El alcalde estradense, José López, y el coordinador de Emerxencias, Carlos Faílde, recogieron este nuevo equipamiento el pasado lunes, de la mano del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto celebrado el pasado lunes en la playa del lago coruñés de As Pontes.



La de A Estrada es una de las catorce embarcaciones entregadas por la Xunta y que serán utilizadas por los servicios de emergencias y Protección Civil de las cuatro provincias gallegas. Según explicó ayer Faílde, la que recibió A Estrada es una embarcación de 4,5 metros con un motor de 30 caballos, que será utilizada para realizar rescates en las aguas del río Ulla y también será la lancha más próxima al embalse de Caldas, por lo que será su embarcación de referencia. Hasta el momento, son los efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil los que se encargan de realizar este tipo de operativos.



Tras la entrega, el siguiente paso es tramitar el papeleo para dar de alta la embarcación, requisito imprescindible para que pueda ser utilizada. A continuación, el servicio de emergencias estradense programará las clases prácticas oportunas para formar a sus efectivos sobre su manejo, teniendo en cuenta que no todo el personal dispone de la titulación de patrón de embarcación que faculta para su utilización.



Además de a A Estrada, la Xunta entregó embarcaciones también a los concellos de A Gudiña, As Pontes, Avión, Brión, Chantada, Curtis, O Barco, Padrón, Ribadavia, Ribas de Sil, Tomiño y Vilalba, así como al Grupo de Apoio Loxístico ás Emerxencias (GALI), con un coste total de casi 165.000 euros. En el acto de entrega, al que asistieron buena parte de los municipios beneficiados además del director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, se realizó una demostración práctica del funcionamiento de los nuevos medios puestos a disposición de los efectivos.



El vicepresidente del gobierno autonómico resaltó el apoyo y reconocimiento demostrados por la Xunta con el trabajo de los voluntarios de Protección Civil dos días después del acto de homenaje celebrado en A Estrada. Rueda aprovechó una vez más para poner en valor su esfuerzo, su compromiso y su labor.