La estradense Désirée Cabanas nunca se imaginó que su llamada de socorro iba a llegar tan lejos. En solo unas horas Ayuda a Piura había llegado a miles de estradenses a través de las redes sociales y estos habían respondido. Su ayuda económica servirá a la estradense, exvoluntaria de una ONG en Sudamérica, para ayudar a su ahijada Lucía y a su familia, damnificados por el temporal y las inundaciones que han asolado la localidad de Piura, en el norte de Perú. Cabanas agradeció este respaldo y aguarda que este dinero, que allí multiplicará por tres su favor, les ayude a sobrevivir.

Todas las regiones costeras de Perú han sido azotadas en los últimos días por un fenómeno conocido como Niño Costero, que se produce por un inusual calentamiento del agua del Océano Pacífico que baña las costas del país y que a su vez termina ocasionando fuertes lluvias en las montañas y desbordando sus ríos. Estas inundaciones han causado especial daño en el norte del país y en la localidad de Piura. El suceso fue un duro golpe para la estradense Désirée Cabanas, una mujer que hace diez años estuvo como voluntaria en el país peruano. De esa etapa quedaron grandes amigos y de ellos salió la que es su ahijada, Lucía, una niña que precisamente vive junto a sus padres y hermanos en las afueras de Piura.



La estradense se puso en contacto con la familia para conocer la difícil situación que estaban atravesando. "Hace días que apenas se puede salir de casa, no hay cole, no hay trabajo, sin trabajo no hay dinero, las tiendas cerradas, cada vez menos víveres... Y cada vez más caros. Las casas inundadas, electrodomésticos inservibles, colchones inservibles y empapados, empiezan los catarros los virus y hoy.... Hoy han desbordado los ríos. Si la situación era crítica ahora es peor", explicaba la estradense a través de las redes sociales.



"El padre de Lucía es taxista de moto. Dentro de la pobreza van viviendo, pero siempre al día. En esta situación él no puede trabajar y por lo tanto no gana dinero para poder comprar comida. Además, todo lo que tienen se les mojó y están durmiendo en un altillo con una sábana", añade Cabanas.



Ante el temor por su ahijada y su familia y animada por un amigo, la estradense decidió crear un evento en Facebook con el nombre de Ayuda a Piura y con un texto en el que explicaba la situación que estaban viviendo y su intento por recaudar algo de dinero, una cantidad que en Perú vería multiplicado por tres su valor. "Creo este evento con el fin de poder ayudar a las personas cercanas a la familia de mi ahijada que están pasando por una situación crítica y de desesperación. Todas las personas que quieran participar con alguna donación que se pongan en contacto conmigo. Yo haré el envío el lunes 3 a lo más tardar,. El envío es automático y se recibe en el mismo momento en que yo lo hago", explicaba en las redes.



Este evento fue compartido con unas cien personas en la madrugada del lunes al martes. Unas horas después, ya había llegado a más de mil personas. A partir de ahí comenzó un goteo constante de donaciones para ayudar a la familia de Piura. Cabanas se mostró agradecida por una respuesta que nunca esperó por parte de sus amigos y vecinos. Todo ese dinero les será enviado en unos días por medio de una cuenta de contacto común que tiene con la familia. La estradense apuntó que una vez realizado el envió compartirá el resguardo en las redes sociales. "El increíble porque la gente está confiando en mi buena voluntad pero es por una buena causa. Ese dinero les llegará y les será de una gran ayuda", manifestó.