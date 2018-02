"Trola" y la Reina de papel toman la pasarela carnavalera

La moda no entiende de edades. Decenas de niños se subieron ayer a varias pasarelas improvisadas para exhibir sus mejores disfraces. El Concello, varios barrios de la urbe y algunos centros comerciales organizaron concursos para coronar a los reyes del Carnaval. Spider-man y Mario Bros demostraron que no tienen nada que envidiarle a Claudia Schiffer, Sean O'Pry o Naomi Campbell. Muchos de los padres que acompañaron a sus hijos se caracterizaron para la ocasión y dejaron claro que los niños no son los únicos que se divierten en una de las fiestas más populares de la ciudad.

Los más pequeños triunfan sobre la pasarela. Decenas de niños desfilaron ayer en el Concello con sus mejores disfraces en el tradicional concurso infantil de Carnaval. El evento se ha convertido en una de las grandes citas de estas fiestas y los participantes lucieron modelos de lo más elaborado. La temática era libre y muchos optaron por representar a superhéroes, personajes fantásticos o protagonistas de películas infantiles. No faltó el humor e incluso muchos de los padres que acompañaron a sus hijos lo hicieron caracterizados.

El nivel de los trajes fue altísimo. Los niños podían participar en categoría individual o por equipos y la única condición es que debían ser menores de 14 años. El turno para los mayores será esta misma tarde en Praza do Rei.

Como ocurre en cada concurso, solo podía haber un ganador. El premio al mejor disfraz se lo llevó Laura González y su Reina de papel. Completaron el podio Jorge Sobrino e Icía Costas y recibió un accésit el Dinoseto roqueir de Alexis Pérez. Por equipos venció "Trola" por delante de un grupo de egipcios y de las valientes walkirias. También fueron reconocidas las ninfas del bosque.

El barrio de Teis celebró su propio certamen. La plaza de abastos dejó a un lado las hortalizas y pescados para recibir a los improvisados modelos. Todos los participantes recibieron un regalo. Además, la programación se completó con la animación infantil de Barafunda Teatro, música e hinchables. Por último, la comparsa "Os Ceboleiros de Teis" salió a la calle para celebrar un particular desfile. El Centro Comercial Gran Vía y el Café De Catro a Catro acogieron otros concursos de niños.

Quema del Meco

El Carnaval vigués continúa hoy con actividades durante toda la jornada y con la quema del Meco, figura del Entroido vigués que este año está representada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mientras golpea el embalse de Eiras. El acto comenzará a las 22.30 horas en los alrededores de Porta do Sol y, si no recibe el indulto, la escultura quedará reducida a cenizas poco después. La orquesta Compostela amenizará la noche.