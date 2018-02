Una quincena de artistas ha declinado participar en la exposición 'Metrópole, perspectiva urbana da arte galega' que acogerá el MARCO en próximas fechas y con la que arranca la nueva etapa del museo vigués. Este cambio de rumbo es, precisamente, el motivo que esgrime este grupo de creadores para rechazar la invitación que les hizo el comisario de la muestra.

"No sr. alcalde, así no", abren un escrito en el que exponen sus razones para no sumarse a 'Metrópole', que pretende ser un recorrido por el arte contemporáneo gallego. La negativa, que se difunde el día después de la marcha de la responsable de exposiciones del museo, responde, explican, a la decisión del regidor, Abel Caballero, "de finiquitar el modelo museográfico desarrollado por la dirección y el equipo profesional del MARCO".

Los artistas -Antón Patiño, Rosa Úbeda o Vari Caramés, entre otros- consideran que se ha suspendido "la autonomía de gestión que le correspondía" a la dirección del centro. Añaden que se ha dado un "golpe de mano" en el seno del Patronato para, en último término, propiciar un cambio de modelo "del gusto y de los intereses del alcalde".

Los firmantes creen que la exposición colectiva es "una maniobra para contentar y acallar las muchas voces discrepantes". Aseguran que a cada uno de los artistas participantes se les ha ofrecido una muestra individual y remarcan que, de esta forma, se busca "disimular un proyecto inexistente" y "sin voluntad de consenso".

Esta es la lista de los firmantes del texto: Mónica Alonso, Xoan Anleo, Bosco Caride, Berta Cáccamo, Vari Caramés, Tono Carbajo, Victoria Diehl, Almudena Fernández Fariña, Din Matamoro, Chelo Matesanz, Antón Patiño, Manolo Paz, Isaac Pérez Vicente, Manuel Sendón y Rosa Úbeda.