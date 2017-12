Rechazo unánime a la negativa de Fomento a asumir el peaje de Redondela: "Es injusto"

"Es una injusticia, una decisión muy desafortunada". El anuncio del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, de no asumir el peaje de la autopista en Redondela ha provocado la decepción y el enfado de las fuerzas vivas del área de la ciudad. Vigo, Redondela, Puerto, empresarios y transportistas lamentan que el ministro desoyese una propuesta que cuenta con el apoyo de todos los actores implicados. Desde la Autoridad Portuaria, que ve mermada su productividad, hasta los gobiernos de los dos municipios implicados -de PSOE y PP-, la exigencia de suprimir el peaje es unánime y rotunda. Primero porque supone un gravamen que entienden que "después de 30 años", ya está amortizado; segundo, porque lastra la competitividad del Puerto; tercero, porque obliga a los transportistas a circular por el casco urbano para no tener que abonar la tasa fijada -entre 0,9 y 1,9 euros; y cuarto, porque es la única circunvalación de pago en las ciudades gallegas.

Durante su visita a Santiago, De la Serna reconoció que su ministerio no se plantea asumir el coste de ese peaje, una decisión que no ha sido bien recibida por autoridades y empresarios. "Es un avance que la gratuidad de esa zona esté sobre la mesa, pero queda mucho trabajo por hacer. Es cierto que nos hemos quedado un poco fríos porque esperábamos un paso más concreto", señala Javier Bas, alcalde de Redondela, que apunta que "debe ser Fomento quien cubra los gastos". Bas recuerda que desde que asumió el cargo de regidor redondelano pelea "a diario" para conseguir la eliminación de la tasa de Rande. "Somos los que más terrenos hemos aportado y la tarifa no solo repercute a los transportistas, sino a todos aquellos que quieren venir desde Vigo hasta nuestra villa", sentencia.

El parecer del regidor es compartido por las fuerzas políticas viguesas. El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, califica de "despropósito" el anuncio del titular de Fomento y anuncia "futuras movilizaciones" en lo que es "un nuevo mazazo para toda la comarca". La portavoz popular en la ciudad, Elena Muñoz, considera "fundamental" que se elimine el peaje en Rande y tilda de "no satisfactorio" el anuncio del ministro de Fomento.

"Es evidente que lastra nuestra competitividad el hecho de tener que pagar una tasa por ir de un punto a otro del terreno portuario", asegura el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, que avanza que es necesario trazar un plan de accesos para el puerto vigués. Los empresarios del área también muestran su decepción por las palabras del ministro. Así, Juan Ramón Güell, presidente del Círculo de Empresarios, tilda de "inhabitual" el peaje en Redondela. "No conozco otra zona del país en la que pase algo parecido. Es evidente que es una circunvalación de Vigo y la supresión de la tarifa no supone ningún golpe para los Presupuestos Generales del Estado", afirma. Su homólogo en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, apunta a que la "única" solución es el traspaso de la AP-9 a la Xunta de Galicia para su gestión.

Sinsentido

Sobre la posibilidad de que el peaje redondelano se bonifique o se suprima acorde a una política de peajes en su totalidad en otras zonas de la autopista, los transportistas expresan su "absoluto" rechazo. "No tiene sentido que los que van a Pontevedra u otras direcciones paguen por los que se quedan en Redondela. La autopista ya está más que amortizada y lo que hay que hacer es retirar o bajar los peajes", comenta Ramón Alonso, responsable de Asetranspo. En la misma línea se muestran Güell y Cebreiros, que pide que la bonificación en Rande no se traduzca en un "Cangas 2.0". Por su parte, López Veiga y Bas comparten la postura del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aboga porque la supresión o reducción en Rande sí repercuta en otros peajes.

Por otro lado, y en este caso de manera unánime, las fuerzas vivas rechazan que la concesionaria pueda aplicar el aumento íntegro del 3,8% en el peaje de la AP-9 durante el próximo año pese a que las obras estén inacabadas, una circunstancia que prohibe el acuerdo firmado entre Fomento y Audasa en 2011 y en el que se establece que no se puede fijar dicha subida hasta el 1 de enero del año siguiente al que finalicen las obras. Así, si los trabajos acaban con el 2018 ya en marcha, el "tarifazo" deberá comenzar en enero de 2019. "Si hay un acuerdo firmado lo tienen que cumplir. No hay más", apuntan todas las partes, algo que De la Serna dejó en el aire este miércoles.





