Investigadores vigueses pilotarán la primera red gallega para el estudio de las demencias

Los profesionales referentes en demencia y alzhéimer en Galicia han creado la primera red gallega de investigadores en demencias (REGIDEM). La idea inicial del grupo era integrar en él tanto a investigadores y profesionales sanitarios como pacientes, asociaciones y cuidadores. La financiación que se les ha concedido ahora GAIN (Axencia Galega de Innovación) puede dar vida a los proyectos en los que llevan años trabajando. El marco en el que quieren desarrollar sus programas aúna todos los campos posibles del diagnóstico y tratamiento de la demencia: poner en valor tanto la parte investigadora como la social.

El neurobiólogo Carlos Spuch es el coordinador de esta red de trabajo. "Abarcamos todos los campos de estudio posibles, tanto con biomarcadores moleculares, como con la neuropsicología, también en el ámbito de la terapia ocupacional o geriatría e incluso cómo incluye el deporte o la nutrición en el desarrollo de la demencia" , explica.

La red se fraguó gracias a nueve grupos de trabajo, entre ellos profesionales de la investigación sanitaria y de las tres universidades gallegas además de asociaciones de pacientes como Down Galicia e incluso entidades del sector privado de terapia ocupacional o geriátricos. Considera Spuch que la información que puede aportar un paciente no es equiparable a ningún estudio. "Queremos que ellos tengan la palabra. ¿Por qué no buscamos solución a los problemas de ceguera y diabetes en casos de alzhéimer? Me lo comentaron desde Down Galicia y pensamos desarrollar un proyecto a partir de ahí", sostiene el neurólogo del IIS-Galicia Sur, en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Los altos ratios de población envejecida en la comunidad chocan con la ausencia de una unidad que trabaje en un plan específico para el tratamiento de las demencias. "Era una reclamación que teníamos con la sociedad", matiza el neurobiólogo, que apunta al alzhéimer como la demencia más extendida. "Se da en el 40% de las demencias, aunque también son frecuentes casos de demencias vasculares o párkinson", apunta.

¿El objetivo último de esta red? "Que nuestros proyectos lleguen a la sociedad y que lo hagan de forma rápida", sostiene Spuch. A corto plazo, colocar las primeras piezas de este ambicioso y necesario proyecto. "Empezaremos a hacer desarrollo de biomarcadores estudio con neuropsicología de Santiago para desarrollar biomarcadores y ver cómo afectan en pacientes con ciertas terapias o iniciaremos una tesis en conjunto con el grupo de Pontevedra donde estudiaremos cómo el ejercicio físico es capaz de modular para bien el desarrollo de la enfermedad", concluye el investigador.