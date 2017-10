Detenido un vigués de 81 años por dar patadas a su mujer, que niega agresión

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron por un delito de violencia de género a un varón de 81 años que supuestamente propinó patadas a su mujer, quien presentaba hematomas y arañazos en las piernas pero negó haber sido agredida.

Sobre las 20.15 horas del sábado una unidad se desplazó hasta la Baixada a Santa Cristina, por un aviso de que se estaba produciendo un episodio de malos tratos en el ámbito familiar. Allí, una agente habló con una mujer, quien dijo encontrarse bien, no querer ser atendida por ningún servicio sanitario y no haber sido agredida por su marido. Además, aunque presentaba varios hematomas y arañazos en las piernas, afirmó que no tenían "nada que ver".

El otro agente se entrevistó con el varón, quien reconoció que habían mantenido una fuerte discusión en relación con su nieta, y que él tiene "mucho genio, grita y se altera enseguida". También trasladó que fue cazador y todavía tiene una escopeta con cartuchos en su domicilio. Posteriormente, se personó en el domicilio la nieta de ambos, que corroboró que su abuelo tiene "mucho genio" y declaró que había llegado a amenazar a su madre con pegarle dos tiros; no obstante, ese día no había visto nada.

Fue un testigo el que voluntariamente relató haber visto cómo el hombre (J.A.D.D.) daba patadas a su mujer. Por ello, se procedió a su detención.

El segundo episodio de violencia machista ocurrió la medianoche del domingo en una vivienda de Ronda de don Bosco. Una mujer relató a los agentes que en medio de una discusión su pareja, E.M.G., de 48 años, la había tirado y golpeado la cabeza contra el suelo.