El nuevo juzgado de Familia asumirá en exclusiva los internamientos urgentes

Mantener durante seis meses más la sala de refuerzo de Familia y otorgar al tercer juzgado definitivo la exclusividad en materia de internamientos en centros psiquiátricos y geriátricos urgentes en sus primeros meses de trabajo. Estas fueron las medidas de choque que los jueces de Primera Instancia especializados en Familia acordaron ayer en junta bajo la presidencia del juez decano de Vigo, Germán Serrano. Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad si bien la prórroga del tribunal de refuerzo que opera en la calle Coruña debe ser resuelta en última instancia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia. Estas disposiciones tienen como finalidad agilizar los señalamientos en particular y la carga de asuntos en general de las dos salas de Familia actuales y facilitar la entrada en funcionamiento del nuevo tribunal, que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2018 en el edificio de la Gota de Leche.

Una de las encomiendas que tendrá esta nueva sala será la exclusividad durante los primeros meses de todos los internamientos urgentes permaneciendo de guardia, así como de todas las ratificaciones de ingresos geriátricos no voluntarios. Las estadísticas judiciales revelan que en los últimos dos años los asuntos relacionados con internamientos e incapacidades -que nada tiene que ver con los litigios propiamente matrimoniales- ganan cada vez más peso. Uno de los cometidos de estas salas es atender las peticiones que se producen por parte de residencias de la tercera edad de autorización judicial para los ingresos de aquellas personas que, debido a una demencia senil u a otro tipo de enfermedad, no pueden decidir por si mismas. La comisión judicial debe trasladarse varias veces por semana a geriátricos de Vigo y de la zona del Val Miñor al igual que a hospitales psiquiátricos para llevar a cabo un control de los ingresos no voluntarios de enfermos psíquicos. Con esta medida se pretende "agilizar los Juzgados de Familia 5 y 12", al restarles durante varios meses una importante carga de trabajo.

De las resoluciones acordadas en esta junta de jueces de Familia de Vigo también se desprende que desde hoy "se dejará de repartir asuntos al Juzgado de Refuerzo", sin perjuicio de establecer normas de reparto especiales cuando entre en funcionamiento la nueva sala. De este modo, la sala de apoyo se encargará únicamente de los asuntos que tiene vigentes, por ello la necesidad de prorrogar su actividad al menos hasta el 30 de junio de 2018, pues "el volumen de asuntos repartidos y señalados llegan hasta esa fecha". De la necesidad de ampliar el tiempo de estadía del tribunal asentado en calle Coruña también se hicieron eco los sindicatos judiciales esta semana.

Ausencia de colapso

Por su parte, el juez decano tras la revisión de estadísticas y de las valoraciones de los jueces de Familia, destacó que "en ningún caso" se puede hablar de colapso en la jurisdicción de Familia en el partido judicial vigués. "Los asuntos se están señalando en un plazo razonable conforme al volumen de entrada, anticipando incluso el señalamiento de asuntos urgentes y especialmente sensibles; sin que tampoco haya disfunciones en los internamientos no voluntarios y en las incapacidades", sostiene Serrano.