Las juntas de Mercantil y Náutico, abiertas a "colaborar" y buscar "sinergias favorables para ambos"

Las juntas directivas del Círculo Mercantil y Náutico reconocen estar abiertas a "colaboraciones" entre ambas sociedades con el fin de buscar "sinergias". Como avanzó FARO, dentro de su plan de choque para atajar la delicada situación de la entidad, el Círculo valora aliarse con el club de As Avenidas para usar su sede central. Ayer el presidente de esta última sociedad, Rafael Tapias, reconocía que ha habido contactos y que su equipo está abierto a buscar líneas de colaboración. "En lo que podamos avanzar en las negociaciones, avanzaremos", señala el directivo de As Avenidas, quien no oculta su disposición a alcanzar "sinergias que serían favorables para todos", para el Mercantil y para el Náutico.

Desde el Círculo se insiste en que de momento no hay nada cerrado y que la última palabra recaerá siempre sobre los socios, que están convocados a una asamblea extraordinaria el día 15. Durante esa reunión la junta presentará su "nuevo proyecto de negocio" y dará cuenta también de los acercamientos que ha habido con varias entidades. Su vicepresidente, Avelino Castro, revela que el Mercantil tiene sobre la mesa "posibilidades de colaboración con diferentes entidades" de la ciudad. Además del Náutico, en Vigo hay principalmente tres sociedades similares al Círculo: el Club de Campo, el Aero Club y el Liceo de Bouzas.

Una de las cuestiones más apremiantes para el Mercantil es asegurarse una sede en el centro. Un estudio encargado por la directiva concluye que sus instalaciones actuales, en la calle Reconquista y por las que paga un alquiler, están infrautilizadas y suponen un lastre para las finanzas de la entidad. Para corregir esa situación propone buscar una alianza con otra sociedad que le permita compartir sus dependencias. De las cuatro mencionadas, solo el Aero Club, el Náutico y el Liceo de Bouzas tienen instalaciones en el entorno del casco urbano -el Club de Campo está situado en la calle Canido, cerca de O Vao-. La primera es la propietaria del bajo que ocupa el Mercantil ahora en la calle Reconquista en régimen de alquiler y cuyo futuro se replantea el Círculo.

Lo que sí reconoce Castro es que ahora mismo la sociedad no contempla adquirir una sede. "Siendo realistas a día de hoy no dan los números", insiste el vicepresidente, quien asume del mismo modo que la entidad "necesita" disponer de un espacio céntrico. El propio estudio encargado por la sociedad concluye que prescindir de él podría acarrear una cascada de bajas de afiliados. Castro también revela que el estudio que maneja la directiva aboga por una sede -en alianza con otra entidad- bien comunicada con la Ciudad Deportiva.

El plan de la junta pasa por explicar sus opciones en asamblea y dar pasos tras conocer su opinión. En cualquier caso, Castro reconoce que fraguar una posible alianza (o alianzas) llevará tiempo.