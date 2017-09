Vecinos de Montero Ríos se quejan de los ruidos provocados por el festival Vigo Street Stunts

Los vecinos de Montero Ríos y la Alameda critican los ruidos provocados por la proliferación de grandes eventos de ocio en la zona y exigen al Concello que tome medidas para controlar los excesos de decibelios que, a su juicio, derivan de estas reuniones festivas. El último caso ocurrió el pasado fin de semana, con la celebración del Vigo Street Stunts. El presidente de la asociación vecinal, Enrique Fernández, denuncia que la música estuvo sonando a un volumen muy elevado desde las 10 mañana hasta las 3 de la madrugada. Fernández, a título individual, solicitó que se midiese el nivel de ruido y presentó una denuncia ante la Policía Local. No obstante, la medición no se pudo realizar porque no estaban disponibles ninguno de los dos fonómetro con que cuenta el Concello. Uno estaba en Madrid siendo calibrado y el otro estaba inactivo porque la persona que lo maneja se encontraba de vacaciones.