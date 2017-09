La Xunta alega la "dificultad" de consensuar el plan rector de Cíes pero garantiza su protección

La Xunta alegó ayer para explicar los 14 años que llevan las Cíes a la espera de un plan de gestión la dificultad de poner de acuerdo a todas las partes implicadas en su aprobación. En una visita al hospital Álvaro Cunqueiro, el presidente, Núñez Feijóo, garantizó que su Gobierno protegerá las islas "cueste lo que cueste", sin asegurar cuándo podrá activarse el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que debería regular la explotación de recursos pesqueros y turísticos en el Parque Nacional Illas Atlánticas.

Dos semanas después de que dos mil viajeros se quedaran en tierra por la sobreventa de billetes de las navieras, Feijóo insistió en culpar a las armadoras por sus prácticas abusivas y reincidentes y se comprometió a proteger las islas "ocurra lo que ocurra y cueste lo que cueste".

El presidente autonómico justificó la anomalía de que Cíes continúe sin plan rector asegurando que la aprobación del reglamento "no es fácil" debido a la necesidad de "poner de acuerdo a pescadores, marineros, distintos departamentos de la Comunidad Autónoma...". Lo explicó durante una visita a Vigo en la que defendió la actuación de la Consellería de Medio Ambiente frente a las críticas recibidas desde el Concello de Vigo y representantes del sector turístico por la "falta de control" y la "mala imagen" proyectada al exterior en temporada alta con la Guardia Civil impidiendo el desembarco en las Cíes de miles de visitantes.

"Nosotros lo que queremos es que las Islas Cíes sean Patrimonio de la Humanidad y vamos a seguir protegiéndolas ocurra lo que ocurra y cueste lo que cueste. Lo que nos sorprende es que haya gente que defienda las islas y no se preocupe por que se deterioren", criticó descargando toda responsabilidad sobre las navieras. "No se pueden falsificar billetes ni se pueden permitir sobreaforos y, sobre todo, cuando se trata de una actitud reincidente", denunció el presidente gallego en referencia a las cinco multas por exceso de cupo interpuestas en 2016 que supusieron 30.000 euros para las navieras. Este año, la Consellería de Medio Ambiente confirmó la apertura de otros seis expedientes entre los días 3 y 5 de agosto que luego desencadenaron la intervención del día 20. La investigación sigue abierta pendiente de la decisión sobre las sanciones que, según avanzó, la propia consellería "serán contundentes".

El departamento de Beatriz Mato evita pronunciarse sobre los trámites realizados para sacar adelante el plan rector ni sobre los colectivos implicados en su aprobación. Lo cierto es que pese a tratarse de "un documento básico" para la gestión del Parque, ni el bipartito ni el PP han sido capaces de desbloquear su puesta en marcha. En 2011 se intentó por primera vez aprobar el PRUG aprovechando para rebajar de los 2.200 actuales a 1.600 el cupo diario de visitantes, pero la propuesta contó con el rechazo frontal de las cofradías de pescadores y desde entonces no se ha conocido ninguna otra propuesta para regular la superficie terrestre y marina del Parque Nacional delimitando de forma clara el tránsito de embarcaciones, las zonas de pesca, el tipo de artes permitidas y orientando la gestión de sus recursos hídricos y el cuidado de la flora y la fauna.

"Tenemos que proteger las Cíes porque las tenemos como candidatas a Patrimonio de la Humanidad y si el organismo que decide observa que no se salvaguarda su ecosistema, lógicamente esa candidatura tendría dificultades para prosperar", razonó Feijóo, para defender la intervención de la Xunta en el conflicto de la sobreventa de billetes.

El presidente gallego aprovechó la visita a Vigo para dejar claro, no obstante, que la Xunta va a "seguir empujando" su candidatura para el conjunto de Illas Atlánticas frente al proyecto municipal aún no formalizado y que se centra en Cíes. "No hay ninguna otra candidatura presentada. Sería un atraso y una incoherencia retirar una candidatura para volver a presentarla", zanjó respecto a la petición del gobierno vigués de anularla para intentar negociar desde cero una propuesta conjunta como piden los agentes turísticos.