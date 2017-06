Los desvíos de Vitrasa por la protesta para exigir el AVE directo de Vigo a Madrid

El concierto reivindicativo que este miércoles dará la Coral Casablanca en Porta do Sol a partir de las 20:30 horas para reclamar el AVE directo de Vigo a Madrid afectará al transporte público a partir de las 19:00 horas. Así lo ha comunicado esta tarde Vitrasa en sus redes sociales, que a través de un recuadro comunica los desvíos de las rutas y las paradas aconsejadas para coger cada uno de los buses que completarán esos recorridos.



Para el resto de usuarios, la circulación estará cortada en Porta do Sol desde las 19:00 a las 24:00 horas.





Mañá mércores día 14 entre as 19 (aprox) e as 24h, quedará pechada ao tráfico a Porta do Sol. Consulta no recadro todos os desvíos. pic.twitter.com/O2u5UaVdoo