El anteproyecto de la nueva ley farmacéutica de Galicia se adaptará a la era de Internet y permitirá la venta de productos sin receta o sanitarios a través de la red. Además, permitirá que las farmacias dispongan de un servicio gratuito entrega a domicilio de los medicamentos, sin que el titular de la tarjeta sanitaria o persona autorizada se tengan que desplazar para comprar los productos que tenga recetados.



La actualización de la norma actual, que data de 1999, conllevará otras modificaciones sustanciales que la Xunta espera debatir con las partes interesadas durante el periodo de alegaciones de la norma. Así, se regulará y prohibirá la venta de productos que no pertenezcan al canal farmacéutico. "Queremos para la tendencia de que se pueda vender de todo", explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien no detalló qué tipos de productos entrarían porque "va a ser sometido a debate". "Parafarmacia, estética.. hay un tono de grises complicado", admitió.

Esta nueva norma, que el Gobierno gallego pretende aprobar en el primer semestre de 2018, intentará "agilizar" los trámites de adjudicación de farmacias y cambiará el actual sistema. Así, se realizará un concurso previo de traslado de boticas en el que podrán participar los titulares de una farmacia para cambiar de establecimiento, pero la licencia que dejen no podrá ser traspasada a su vez sino que entrará en un segundo concurso. "Es una nueva fórmula para disminuir el coste de los traslados, más accesible para quien no puede desembolsar una cantidad ingente" por una farmacia, indicó Feijóo. Además, quien obtenga una concesión tendrá que conservarla durante 15 años y no tres como marca la ley actual. Con la nueva norma llegará también una revisión de las multas asociadas que van desde los 30.000 al millón de euros.