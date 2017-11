Andrés Díaz opta por unirse a la lista de Regades y rechaza la impulsada por la dirección del PSdeG

Al final dos serán las listas que optarán a la Secretaría Provincial del PSOE de Pontevedra en las primarias que se celebrarán el 3 de diciembre. El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, se suma a la candidatura del teniente de alcalde de Vigo, David Regades, y juntos competirán por controlar la provincia frente a la candidatura promovida por la dirección del PSdeG y liderada por el portavoz socialista de Redondela, Eduardo Reguera. Previamente, el portavoz socialista en el Concello de Pontevedra, Agustín Fernández, había retirado el sábado su lista y se integró en la de Reguera.

La nueva dirección del PSdeG intentó que Andrés Díaz entrara a formar parte de la candidatura de Reguera para que el voto de los simpatizantes en la provincia de Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero no se dividiese y tuviese un único referente. Al no fructificar el diálogo, confiaba en que el regidor de Ponte Caldelas no lograse los avales suficientes para continuar en la batalla de las primarias, pero la contienda dio un nuevo y sorpresivo giro, con la alianza anunciada ayer por Díaz y Regades.

En su facebook, el regidor de Ponte Caldelas explicaba ayer que "no hay reparto de cargos porque esto va de recuperar el partido para todos los militantes". También justificaba su alianza con Regades y no con Reguera porque "el rumbo ideológico de los socialistas está claro tras las elecciones de Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero". "Ahora toca seguir ilusionando desde la integración y eso resulta imposible con 3 precandidaturas. Lo de sanchistas y susanistas ya es pasado", afirmaba Díaz.

Las primarias del PSOE de Pontevedra arrancaron con 4 aspirantes, pero el fin de semana se retiró Agustín Fernández, y ahora es Andrés Díaz quien da un paso atrás.

En un comunicado, Regades y Díaz anuncian que se presentan juntos y adelantan una actuación "colegiada" para los próximos cuatro años, si ganan. El objetivo es "cambiar de forma urgente la metodología de trabajo" del aparato provincial del PSOE , para convertirlo en "una auténtica herramienta de trabajo y apoyo para las agrupaciones locales de toda la provincia".

La lista impulsada desde el PSOE de Vigo logra sumar a uno de los hasta ahora apoyos del nuevo secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. La candidatura encabezada por David Regades refuerza sus posibilidades, al sumar apoyos, que en principio, no eran suyos, y de paso resta votos a la lista competidora.

Liderazgo compartido

Regades y Díaz se plantean "un liderazgo compartido de igual a igual" para el PSOE pontevedrés durante los próximos cuatro años, si finalmente se alzan con la victoria en las primarias. Su reto será trabajar juntos para que el PSdeG mejore resultados en las próximas elecciones municipales.

El teniente de alcalde de Vigo y el alcalde de Ponte Caldelas hacen un llamamiento a la "unidad" y aseguran que están abiertos a "nuevas incorporaciones" tanto durante las primarias como después. Insisten en que "la unidad del partido y el máximo consenso" son indispensables para lograr un buen resultado electoral, y por ello pondrán el máximo empeño en la integración.