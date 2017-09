Adriana Lastra: "La dirección del partido es neutral ante las primarias del PSdeG"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha estimado hoy que la dirección de la formación es "neutral" ante el proceso de primarias en el PSdeG, reseñando que "no puede ser de otra manera" y que "siempre" se ha actuado de igual modo.



A preguntas de los medios tras la Fiesta de la Rosa de los socialistas de Irixoa (A Coruña), ha lanzado "un mensaje de no resignación" al considerar que "las primarias son para elegir a los mejores con el mejor proyecto político". Por ello, ha abogado por "movilizar" a la base socialista.



De cara a las elecciones municipales del 2019, Lastra ha reivindicado la necesidad de "ser capaces de revalidar los resultados y mejorarlos". Ha indicado que los congresos, como el que celebrará el PSdeG-PSOE tras dichas primarias, "son para escuchar a la gente" y conectar con la sociedad. Así, ha apostado por que esa cita previa se desarrolle "con alegría, como las de Pedro".



Cuestionada por el apoyo a alguno de los precandidatos, ha replicado que "cada uno es hijo de su padre y de su madre, cada uno tiene sus amistades y gente con la que conecta mejor". Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE ha asegurado que la dirección es neutral: "No puede ser de otra manera, como siempre". "Entiendo que algún candidato, para movilizar a una parte de la militancia, acuse a otros de no ser neutrales; todo lo contrario", ha señalado.



En este sentido, ha opinado que esa práctica "entra en el juego de los precandidatos que igual tienen la cosa mal, se equivocan". A su juicio, "todo el mundo sabe que la dirección federal y la gestora de Galicia son neutrales", subrayando que Pilar Cancela, presidenta de la gestora gallega, "es miembro de la dirección federal".



Finalmente, ha valorado la presencia en el acto de Irixoa de dos de los tres aspirantes a las primarias, Gonzalo Caballero y Juan Díaz Villoslada, y ha evitado aludir a la ausencia del tercero, Xoaquín Fernández Leiceaga. "Hay una relación normal", ha dicho sobre este último.





De camiño a Irixoa, despois de outro encontro estupendo coa militancia de @PSOEVilagarcia. Seguimos! pic.twitter.com/g7kET8KsQs — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) 9 de septiembre de 2017

La dirigente socialista ha reiterado suy "la gente se trate con respeto, gane todo el partido y cierre filas en torno a ese candidato". Sobre el vencedor, ha augurado que su trabajo discurra "coordinado con la dirección federal del partido".Julio Sacristán, secretario general provincial de la formación en A Coruña, y María José Cal, portavoz en la localidad, han respaldado a Lastra durante la Fiesta de la Rosa del PSOE de Irixoa.