Un curso subordinado al pacto educativo

Hace un año, los sindicatos vaticinaban un curso "conflictivo". Al final, el 2016-2017 fue más bien el año de la incertidumbre. No se sabía qué pasaría con las "reválidas" de la Lomce, que al final se hicieron con carácter muestral y sin valor académico, lo que obligó también a redefinir cómo se titulaba un niño en ESO (en un real decreto que se aprobó a fin de curso), y se desconocía asimismo cómo sería la nueva selectividad, hasta el punto de que la Valedora investigó lo que vio "inseguridad jurídica". A la altura de diciembre se modificó el calendario de la Lomce -que por lo demás ya está aplicada en todos los cursos por primera vez este año- y a las "reválidas" se las vació de efectos académicos hasta nueva orden. La nueva orden en teoría es la norma que saldrá del pacto de Estado por la educación, pero mientras no se apruebe, las soluciones adoptadas el año pasado, que solventaron incógnitas como esas evaluaciones, no dejan de ser de interinidad, lo que para UGT o la CIG genera "incertidumbre". "De aquí al verano puede pasar de todo", alega la central nacionalista. Porque pasaron los seis meses de rigor y llegó fin de curso y el pacto no estaba listo. Toca ver qué ocurrirá con el nuevo plazo, a finales de año. ¿Qué pasará con la Lomce? ¿Habrá recambio? ¿Y cuándo? "Puede cambiar todo", advierten desde UGT, aunque son escépticos, como ANPE, de que se alcance un acuerdo.

| Mil nuevos funcionarios en prácticas tras aprobar la OPE.

Aunque muchos ya no son novatos en las aulas, porque han impartido clase como interinos, unos mil maestros y profesores de FP y secundaria se estrenarán como funcionarios (por ahora en prácticas) tras superar la oposición en la que estaban en juego 1.043 plazas, aunque luego solo 920 aspirantes cumplieron los requisitos. La convocatoria de la OPE en Galicia resistió las dificultades que supuso el que el Gobierno central condicionara al principio su realización a la aprobación de los presupuestos del Estado, lo que mantuvo el proceso en suspenso. Luego un decreto ley permitió desbloquearlo al fijar una tasa de reposición y Galicia fue de las pocas comunidades que siguió adelante.

| Extensión del plurilingüismo a la enseñanza no obligatoria.

Una de las apuestas del Ejecutivo gallego es el plurilingüismo. El curso que comienza experimentará la extensión del modelo desde Primaria y Secundaria a las etapas no obligatorias: Bachillerato, Infantil y Formación Profesional. Unos cien mil escolares recibirán un tercio de su formación en lengua extranjera (inglés sobre todo), según Educación. En el caso de los ciclos formativos, serán 12 repartidos en 7 centros los que introduzcan el plurilingüismo por primera vez este año, en Bachillerato son cuatro institutos y en Infantil se prevén 81 centros. Además, la red de centros plurilingües (Primaria y Secundaria) se extenderá a 29 nuevos colegios y sumarán 311, mientras las secciones bilingües llegarán a las 4.125.

| Un abanico de nuevas materias de libre configuración

Este curso se estrenan cuatro nuevas materias de libre configuración, de una hora semanal, que se pueden impartir a los alumnos de 1º o 2º de ESO: "Identidade dixital", "Consumo responsable", "Valores democráticos europeos" y "Mobilidade escolar sostible y segura". Hasta ahora se habían implementado nueve materias de libre configuración autonómica en ESO y diez en Bachillerato que llegaron a más de 31.000 alumnos. El pasado curso la materia preferida por los escolares fue Oratoria, con casi 5.400 aprendices. Por otra parte, la Xunta dotará con kits de robótica a 120 centros de primaria. El pasado curso más de 4.000 alumnos cursaron Programación en ESO y 500 en Robótica en Bachillerato.

| Más ciclos de FP Dual, que estrena dobles titulaciones

Este año FP no solo estrena la posibilidad de impartir enseñanza plurilingüe, sino que también, como en la universidad, permitirá por primera vez cursar ciclos de doble titulación. Serán tres, los tres un ciclo superior en Dirección de cocina y en Dirección de Servicios de Restauración. Uno de ellos se impartirá en el CIFP Carlos Oroza (Pontevedra). Además la Xunta sigue aumentando la oferta de ciclos de FP Dual, que este curso incluirá 842 plazas, un 31,6 por ciento más que el año pasado, a través de 29 ciclos de los que una docena serán novedosos.

| Más escolares que prescindirán de los libros de papel.

El curso que comienza se incorporarán al proyecto E-dixgal, que prescinde de los libros en papel para la formación de los escolares, un total de 60 nuevos centros, por lo que se elevarán a 154 los colegios que impartirán una enseñanza completamente digital. Más de 11.600 alumnos desde 5º de Primaria hasta 2º de ESO se beneficiarán de la iniciativa, según avanzó en su momento el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. De forma paralela, anunció la adquisición de 22.000 portátiles para este curso y el siguiente.