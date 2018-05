¿Revolución granate o continuidad?

Haber logrado la salvación en la última jornada supuso una gran inyección de adrenalina en el Pontevedra CF y su entorno, por eso la dirección deportiva de la entidad ha querido tomar distancia unos días para evitar tomar decisiones en caliente que puedan no ser las más adecuadas para el futuro del club. Así, ninguno de los futbolistas que finalizan contrato en junio ha recibido una propuesta de renovación de la entidad granate, que tiene solo tres futbolistas con contrato el año que viene: Jesús Berrocal, que firmó por dos temporadas, y Darío Flores y Nacho López, que llegaron en el mercado invernal y tenían una cláusula de renovación automática si el equipo se salvaba.

Por poco no se pudo ejecutar la renovación automática de Éder, que además de la cláusula de la permanencia tenía otra por goles marcados. El delantero se quedó a solo un tanto (marcó seis y necesitaba siete), pero ha manifestado su deseo de continuar en el club pontevedrés. "Mi intención era, primero, ayudar al equipo a lograr la salvación y, después, continuar aquí", asegura el futbolista vasco, que añade que "me siento muy bien aquí y agradecido al Pontevedra porque me ha abierto la puerta para volver al fútbol español. Me gustaría seguir y conseguir mejores resultados, tanto a nivel personal como colectivo, y que el año que viene luchemos por estar arriba en la liga".

En la misma línea se expresaron Mouriño y Álex Fernández. El primero asegura que "quiero quedarme en el Pontevedra en Segunda B". Después de un año difícil, tanto a nivel individual como de grupo, el centrocampista quiere seguir aportando la próxima temporada y buscar objetivos más ambiciosos. Fernández, por su parte, reconoce que está "muy cómodo en este club, que es importante en la categoría y para mí es un orgullo jugar en él, y me siento valorado por la afición"; destaca el buen trato de la directiva y que "mi mujer y mis hijos están felices en la ciudad".

Marcos Álvarez también vería con buenos ojos continuar la próxima temporada en el Pontevedra, pues está muy contento en el club.

El capitán, Edu Sousa, también habla de su futuro en un equipo en el que está siendo un pilar fundamental y así se lo hacen ver los aficionados con infinitud de muestras de cariño. "Si quieren, me voy a quedar, pero tienen que querer", dice claramente.

El futuro del resto de la plantilla todavía no está claro. La mayoría de los futbolistas que terminan contrato van a esperar a conocer la propuesta que les haga el Pontevedra y se tomarán un tiempo para tomar una decisión. Es el caso de Pibe, que quiere saber qué papel tendría en el proyecto del próximo curso porque su objetivo es contar con más minutos.

Añón, con opciones fuera

El futuro del futbolista coruñés es toda una incógnita. A pesar de que se daba por hecho que sería una de las bajas del Pontevedra al término de esta temporada, David Añón asegura que está contento en el equipo granate y que si decidiese quedarse en Galicia sería su primera opción.

Sin embargo, el atacante se plantea nuevos retos a nivel deportivo y su futuro podría estar fuera de España, en algún equipo de una liga de primera división. A sus 29 años, esto supondría un salto importante en su carrera, pero es una decisión compleja que deberá sopesar con su familia y, además, primero quiere escuchar al Pontevedra.

Jorge Carrillo y canteranos

Cerca del Barcelona está el canterano del Pontevedra Jorge Carrillo, aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado entre los clubes. El portero cadete, que juega en el equipo juvenil de División de Honor y ha sido convocado esta temporada por la selección española sub 16, es una gran promesa de futuro que ya apunta alto.

El resto de canteranos que debutaron con el primer equipo esta temporada tienen contrato en vigor para la próxima. Lo que está por decidir es si continuarán en la entidad granate y en qué plantilla militarían.

Especialmente llamativo es el caso de Juan Barbeito, que jugó varios partidos con el primer equipo y dejó muy buenas sensaciones, pero también han hecho méritos para dar el salto su hermano Jesús, Pacheco y Lezcano, entre otros.